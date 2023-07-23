Минобороны отвергло обвинения Киева в ударе по храму Одессы

Минувшей ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти города сообщили о повреждении крупнейшего храма Одессы – Спасо-Преображенского кафедрального собора. По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, в результате удара также были разрушены шесть домов, повреждены два памятника архитектуры, десятки автомобилей. По его информации, один человек погиб, еще 19 жителей пострадали.