Минобороны отвергло обвинения Киева в ударе по храму Одессы
Информация о повреждении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате российского удара не соответствует действительности, храм мог пострадать из-за «безграмотных действий» украинских операторов комплексов ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности», – говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, в ночь на 23 июля ВС РФ уничтожили объекты, где украинские власти совместно с иностранными специалистами готовили террористические акты против России. Эти объекты, как отмечается, располагались «на безопасной дистанции» от храмового комплекса.
Российские силы планируют удары высокоточным оружием «на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации», а поражение гражданских, а также объектов культурного и исторического наследия исключается, подчеркнули в Минобороны.
По мнению ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате «безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса».
Минувшей ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти города сообщили о повреждении крупнейшего храма Одессы – Спасо-Преображенского кафедрального собора. По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, в результате удара также были разрушены шесть домов, повреждены два памятника архитектуры, десятки автомобилей. По его информации, один человек погиб, еще 19 жителей пострадали.