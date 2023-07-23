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Минобороны отвергло обвинения Киева в ударе по храму Одессы

Ведомости

Информация о повреждении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате российского удара не соответствует действительности, храм мог пострадать из-за «безграмотных действий» украинских операторов комплексов ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 23 июля ВС РФ уничтожили объекты, где украинские власти совместно с иностранными специалистами готовили террористические акты против России. Эти объекты, как отмечается, располагались «на безопасной дистанции» от храмового комплекса.

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Российские силы планируют удары высокоточным оружием «на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации», а поражение гражданских, а также объектов культурного и исторического наследия исключается, подчеркнули в Минобороны.

По мнению ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате «безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса».

Минувшей ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти города сообщили о повреждении крупнейшего храма Одессы – Спасо-Преображенского кафедрального собора. По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, в результате удара также были разрушены шесть домов, повреждены два памятника архитектуры, десятки автомобилей. По его информации, один человек погиб, еще 19 жителей пострадали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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