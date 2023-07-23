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Нетаньяху рассказал о самочувствии после операции на сердце

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после операции на сердце, в ходе которой ему установили кардиостимулятор, чувствует себя хорошо, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на видеообращение политика.

«Я чувствую себя отлично, но прислушиваюсь к моим врачам. Врачи говорят, что меня выпишут из больницы завтра после обеда, и я смогу присутствовать в кнессете [парламенте] во время голосования», – заявил Нетаньяху.

24 июля в израильском парламенте запланировано голосование по судебной реформе, которая вызвала многочисленные и длительные протесты в стране.

Ранее по теме: Премьер-министру Израиля установили кардиостимулятор

Нетаньяху перенес операцию в медицинском центре «Шиба» недалеко от Тель-Авива. За неделю до этого премьер был госпитализирован из-за обезвоживания, ему имплантировали устройство для мониторинга сердца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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