Нетаньяху рассказал о самочувствии после операции на сердце
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после операции на сердце, в ходе которой ему установили кардиостимулятор, чувствует себя хорошо, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на видеообращение политика.
«Я чувствую себя отлично, но прислушиваюсь к моим врачам. Врачи говорят, что меня выпишут из больницы завтра после обеда, и я смогу присутствовать в кнессете [парламенте] во время голосования», – заявил Нетаньяху.
24 июля в израильском парламенте запланировано голосование по судебной реформе, которая вызвала многочисленные и длительные протесты в стране.
Нетаньяху перенес операцию в медицинском центре «Шиба» недалеко от Тель-Авива. За неделю до этого премьер был госпитализирован из-за обезвоживания, ему имплантировали устройство для мониторинга сердца