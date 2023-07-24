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Минобороны Польши создаст саперный батальон на границе с Белоруссией

Ведомости

Польша создаст саперный батальон на границе с Белоруссией и Калининградской областью, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«В Августове будет сформирован саперный батальон. Это еще одна воинская часть, построенная нами с нуля, и, уверяю вас, не последняя», – написал он в Twitter. Он добавил, что правительство создает новые и модернизирует существующие воинские части.

Августов находится на северо-востоке Польши в Сувалкском коридоре, который граничит с Белоруссией и российской Калининградской областью.

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На территории Белоруссии находятся бойцы ЧВК «Вагнер». Военная компания оказалась на территории республики после попытки вооруженного мятежа в России, который был организован основателем ЧВК Евгением Пригожиным 24 июня. Тогда, как утверждал Пригожин, до Москвы бойцам оставалось 200 км.

20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. После этого Блащак объявил о переброске воинских формирований на восток страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действия польских властей вызывают обеспокоенность, и назвал это «агрессивностью Польши».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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