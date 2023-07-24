Минобороны Польши создаст саперный батальон на границе с Белоруссией

20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. После этого Блащак объявил о переброске воинских формирований на восток страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действия польских властей вызывают обеспокоенность, и назвал это «агрессивностью Польши».