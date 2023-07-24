Минобороны Польши создаст саперный батальон на границе с Белоруссией
Польша создаст саперный батальон на границе с Белоруссией и Калининградской областью, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
«В Августове будет сформирован саперный батальон. Это еще одна воинская часть, построенная нами с нуля, и, уверяю вас, не последняя», – написал он в Twitter. Он добавил, что правительство создает новые и модернизирует существующие воинские части.
Августов находится на северо-востоке Польши в Сувалкском коридоре, который граничит с Белоруссией и российской Калининградской областью.
На территории Белоруссии находятся бойцы ЧВК «Вагнер». Военная компания оказалась на территории республики после попытки вооруженного мятежа в России, который был организован основателем ЧВК Евгением Пригожиным 24 июня. Тогда, как утверждал Пригожин, до Москвы бойцам оставалось 200 км.
20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. После этого Блащак объявил о переброске воинских формирований на восток страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действия польских властей вызывают обеспокоенность, и назвал это «агрессивностью Польши».