В МИД назвали атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма

Утром 24 июля в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от д. 18 в сторону Подмосковья, также было перекрыто движение на проспекте Лихачева. Оба проспекта находятся на юге столице. Как сообщили в экстренных службах ТАСС, от падения дронов пострадало здание по адресу Комсомольский проспект, д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17 и 18 этажах.