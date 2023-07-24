В МИД назвали атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма
Атака беспилотников на Москву является актом международного терроризма. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RTVI.
«Акт международного терроризма», — сказала она, отвечая на вопрос, как МИД России оценивает инцидент.
Утром 24 июля в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от д. 18 в сторону Подмосковья, также было перекрыто движение на проспекте Лихачева. Оба проспекта находятся на юге столице. Как сообщили в экстренных службах ТАСС, от падения дронов пострадало здание по адресу Комсомольский проспект, д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17 и 18 этажах.
Позже Минобороны России подтвердило атаку двух БПЛА, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и в результате «потерпели крушение». В результате никто не пострадал.
Это не первая атака дронов на столицу. 4 июля падения беспилотников ВСУ были зафиксированы в Новой Москве и Московской области. Собянин сообщал, что пострадавших и жертв в результате налета БПЛА нет. Минобороны тогда уточнило, что попытку атаки совершили пять беспилотников, четыре из которых в районе Новой Москвы, один – на территории Одинцовского района Подмосковья.