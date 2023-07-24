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Политика

В МИД назвали атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма

Ведомости

Атака беспилотников на Москву является актом международного терроризма. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RTVI. 

«Акт международного терроризма», — сказала она, отвечая на вопрос, как МИД России оценивает инцидент.

Утром 24 июля в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от д. 18 в сторону Подмосковья, также было перекрыто движение на проспекте Лихачева. Оба проспекта находятся на юге столице. Как сообщили в экстренных службах ТАСС, от падения дронов пострадало здание по адресу Комсомольский проспект, д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17 и 18 этажах.

Позже Минобороны России подтвердило атаку двух БПЛА, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и в результате «потерпели крушение». В результате никто не пострадал. 

Это не первая атака дронов на столицу. 4 июля падения беспилотников ВСУ были зафиксированы в Новой Москве и Московской области. Собянин сообщал, что пострадавших и жертв в результате налета БПЛА нет. Минобороны тогда уточнило, что попытку атаки совершили пять беспилотников, четыре из которых в районе Новой Москвы, один – на территории Одинцовского района Подмосковья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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