Балицкий рекомендовал не съезжать с маршрута в Крым через Запорожскую область

«Это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. Хорошо, если это Мелитополь или Бердянск. Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак – эти города, скажем так, лучше пока не посещать, потому что это города, максимально приближенные к линии боевого соприкосновения», – сказал Балицкий в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новостям»).