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Балицкий рекомендовал не съезжать с маршрута в Крым через Запорожскую область

Ведомости

Сухопутный маршрут в Крым через Запорожскую область безопасен, но «с трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно». Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. Хорошо, если это Мелитополь или Бердянск. Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак – эти города, скажем так, лучше пока не посещать, потому что это города, максимально приближенные к линии боевого соприкосновения», – сказал Балицкий в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новостям»).

Он посоветовал следовать по маршруту и заверил, что «напрямую ничего не угрожает». По его словам, диверсионные группы «на сегодня локализованы, на маршруте следования стоит наша армия».

17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения. После этого в Минтрансе предложили автомобилистам пользоваться альтернативными маршрутами, чтобы выехать из Крыма – через новые регионы: из села Чонгар Херсонской области через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь до многостороннего автомобильного пункта пропуска в Ростовской области.

Позже вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что были приняты решения об ускоренном проходе через КПП в Ростовской области и ускоренной проверке документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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