Балицкий рекомендовал не съезжать с маршрута в Крым через Запорожскую область
Сухопутный маршрут в Крым через Запорожскую область безопасен, но «с трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно». Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий.
«Это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. Хорошо, если это Мелитополь или Бердянск. Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак – эти города, скажем так, лучше пока не посещать, потому что это города, максимально приближенные к линии боевого соприкосновения», – сказал Балицкий в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новостям»).
Он посоветовал следовать по маршруту и заверил, что «напрямую ничего не угрожает». По его словам, диверсионные группы «на сегодня локализованы, на маршруте следования стоит наша армия».
17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения. После этого в Минтрансе предложили автомобилистам пользоваться альтернативными маршрутами, чтобы выехать из Крыма – через новые регионы: из села Чонгар Херсонской области через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь до многостороннего автомобильного пункта пропуска в Ростовской области.
Позже вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что были приняты решения об ускоренном проходе через КПП в Ростовской области и ускоренной проверке документов.