Проверку машин по альтернативным маршрутам в Крым ускорят
Принято несколько решений по организации проезда в Крым в обход моста по территории новых регионов, в том числе об ускоренном проходе через КПП в Ростовской области и ускоренной проверке документов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по ситуации на Крымском мосту.
«Приняты ряд решений по организации проезда по новым территориям: ускоренный проход через границу без проверки, ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область, возможность движения круглосуточно, для чего будут приняты дополнительные меры безопасности», – сказал он.
Как добраться до Крыма или выбраться из него
В Минтрансе предложили автомобилистам пользоваться альтернативными маршрутами, чтобы выехать из Крыма – через новые регионы: из села Чонгар Херсонской области через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь до многостороннего автомобильного пункта пропуска в Ростовской области.
При этом зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко напомнил о действии комендантского часа в связи с действием военного положения. В частности, в Мелитополе и Бердянском районе Запорожской области комендантский час действует с 22:30 до 05:00.
Помимо этого, Хуснуллин сообщил о планах в ближайшее время запустить паромную переправу. По его словам, все паромы готовы к перевозке пассажиров и машин. Он также отметил, что железнодорожная часть моста работает полноценно.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что поручил региональному минтрансу «оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», которые поедут в Крым через новые российские регионы.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.
В Национальном антитеррористическом комитете квалифицировали произошедшее как теракт. Возбуждено уголовное дело. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».
К 09:00 мск было возобновлено железнодорожное сообщение по мосту. Движение автомобилей пока приостановлено.