Проверку машин по альтернативным маршрутам в Крым ускорят

Как добраться до Крыма или выбраться из него

В Минтрансе предложили автомобилистам пользоваться альтернативными маршрутами, чтобы выехать из Крыма – через новые регионы: из села Чонгар Херсонской области через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь до многостороннего автомобильного пункта пропуска в Ростовской области.



При этом зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко напомнил о действии комендантского часа в связи с действием военного положения. В частности, в Мелитополе и Бердянском районе Запорожской области комендантский час действует с 22:30 до 05:00.