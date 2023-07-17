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Общество

Проверку машин по альтернативным маршрутам в Крым ускорят

Ведомости

Принято несколько решений по организации проезда в Крым в обход моста по территории новых регионов, в том числе об ускоренном проходе через КПП в Ростовской области и ускоренной проверке документов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по ситуации на Крымском мосту.

«Приняты ряд решений по организации проезда по новым территориям: ускоренный проход через границу без проверки, ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область, возможность движения круглосуточно, для чего будут приняты дополнительные меры безопасности», – сказал он.

Как добраться до Крыма или выбраться из него

В Минтрансе предложили автомобилистам пользоваться альтернативными маршрутами, чтобы выехать из Крыма – через новые регионы: из села Чонгар Херсонской области через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь до многостороннего автомобильного пункта пропуска в Ростовской области.

При этом зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко напомнил о действии комендантского часа в связи с действием военного положения. В частности, в Мелитополе и Бердянском районе Запорожской области комендантский час действует с 22:30 до 05:00.

Помимо этого, Хуснуллин сообщил о планах в ближайшее время запустить паромную переправу. По его словам, все паромы готовы к перевозке пассажиров и машин. Он также отметил, что железнодорожная часть моста работает полноценно.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что поручил региональному минтрансу «оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», которые поедут в Крым через новые российские регионы.

Ранее по теме: Что случилось с Крымским мостом. Главное

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

В Национальном антитеррористическом комитете квалифицировали произошедшее как теракт. Возбуждено уголовное дело. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

К 09:00 мск было возобновлено железнодорожное сообщение по мосту. Движение автомобилей пока приостановлено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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