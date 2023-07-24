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Политика

В Запорожской области сообщили о массовой сдаче в плен групп ВСУ

Ведомости

На Запорожском направлении ВСУ массово сдаются в плен группами, вплоть до взводов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Могу сказать, что на протяжении последнего времени, скажем месяца, противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Балицкий подчеркнул, что все военнопленные содержатся в достойных условиях. «Никого никто не бьет, не пытает», — подчеркнул он. 

23 июля Минобороны России сообщило об отражении двух атак групп диверсантов в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.

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ВСУ также предпринимали попытки провести атаки на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В результате все атаки были отражены. В общей сложности на трех направлениях была отражена 21 атака, в том числе 14 – на донецком направлении. Помимо этого, ВС России уничтожили три склада боеприпасов на донецком направлении и пресекли деятельность группы диверсантов на краснолиманском направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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