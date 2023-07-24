В Запорожской области сообщили о массовой сдаче в плен групп ВСУ
На Запорожском направлении ВСУ массово сдаются в плен группами, вплоть до взводов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Могу сказать, что на протяжении последнего времени, скажем месяца, противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Балицкий подчеркнул, что все военнопленные содержатся в достойных условиях. «Никого никто не бьет, не пытает», — подчеркнул он.
23 июля Минобороны России сообщило об отражении двух атак групп диверсантов в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.
ВСУ также предпринимали попытки провести атаки на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В результате все атаки были отражены. В общей сложности на трех направлениях была отражена 21 атака, в том числе 14 – на донецком направлении. Помимо этого, ВС России уничтожили три склада боеприпасов на донецком направлении и пресекли деятельность группы диверсантов на краснолиманском направлении.