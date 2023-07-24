В Запорожской области сообщили о массовой сдаче в плен групп ВСУ

«Могу сказать, что на протяжении последнего времени, скажем месяца, противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).