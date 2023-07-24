Захарова переадресовала НАТО призыв ООН избегать эскалации конфликта на Украине

Украинские беспилотники атаковали Москву утром 24 июля. Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что в результате падения дронов пострадали два нежилых здания. В экстренных службах сообщили, что пострадало здание по адресу Комсомольский проспект, д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17-м и 18-м этажах. По данным Минобороны, два БПЛА были «подавлены и потерпели крушение». В ведомстве сообщили об отсутствии пострадавших.