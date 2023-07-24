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Политика

Захарова переадресовала НАТО призыв ООН избегать эскалации конфликта на Украине

Ведомости

В ООН призвали стороны конфликта на Украине избегать шагов, которые привели бы к эскалации обстановки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что этот призыв нужно адресовать западным странам.

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта. И мы призываем их позаботиться о том, чтобы этого не произошло», – заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя атаку украинских беспилотников на Москву (цитата по «РИА Новости»).

Захарова отметила, что это призыв к тем, кто поставляет Киеву оружие, в том числе и кассетные боеприпасы, и снаряды с обедненным ураном. «Секретариат ООН стесняется называть их, а мы нет: США, Британия, Франция, Германия и все НАТОвская ось зла», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее по теме: МИД заявил о праве России принять жесткие меры в ответ на атаки беспилотников

Украинские беспилотники атаковали Москву утром 24 июля. Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что в результате падения дронов пострадали два нежилых здания. В экстренных службах сообщили, что пострадало здание по адресу Комсомольский проспект, д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17-м и 18-м этажах. По данным Минобороны, два БПЛА были «подавлены и потерпели крушение». В ведомстве сообщили об отсутствии пострадавших.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что число атак беспилотников на российские регионы в последние дни действительно увеличилось. По его словам, в связи с этим каждый день ведется напряженная работа и принимаются меры по обеспечению безопасности. В МИД РФ заявили, что Киев в очередной раз использовал террористические методы для запугивания гражданского населения, Москва оставляет за собой право принять ответные меры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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