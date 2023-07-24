МИД заявил о праве России принять жесткие меры в ответ на атаки беспилотников

В ночь на 24 июля была пресечена атака 17 беспилотников на территории Крыма, 14 из них были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и три – уничтожены системой ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России, подчеркнув, что в результате никто не пострадал. Помимо этого утром 24 июля два беспилотника атаковали два нежилых здания в Москве. По данным Минобороны, они были подавлены средствами РЭБ.