МИД заявил о праве России принять жесткие меры в ответ на атаки беспилотников
Киев в очередной раз использовал террористические методы для запугивания гражданского населения, Москва оставляет за собой право принять ответные меры. Об этом заявили в российском МИДе, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву и Крым.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что никакого военного смысла атаки не имели. В министерстве осудили их и призвали международные организации дать оценку этим действиям Киева.
«Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», – говорится в заявлении МИДа.
В ведомстве добавили, что Украина публично подтвердила причастность к этим атакам и взяла за них ответственность, а глава минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что число подобных террористических актов будет расти.
В ночь на 24 июля была пресечена атака 17 беспилотников на территории Крыма, 14 из них были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и три – уничтожены системой ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России, подчеркнув, что в результате никто не пострадал. Помимо этого утром 24 июля два беспилотника атаковали два нежилых здания в Москве. По данным Минобороны, они были подавлены средствами РЭБ.
Комментируя эти события, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что число атак беспилотников на российские регионы в последние дни действительно, увеличилось. По его словам, в связи с этим каждый день ведется напряженная работа и принимаются меры по обеспечению безопасности. При этом представитель Кремля переадресовал вопросы по поводу развития системы защиты в Минобороны России.