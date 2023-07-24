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Политика

МИД заявил о праве России принять жесткие меры в ответ на атаки беспилотников

Ведомости

Киев в очередной раз использовал террористические методы для запугивания гражданского населения, Москва оставляет за собой право принять ответные меры. Об этом заявили в российском МИДе, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву и Крым.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что никакого военного смысла атаки не имели. В министерстве осудили их и призвали международные организации дать оценку этим действиям Киева.

«Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», – говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве добавили, что Украина публично подтвердила причастность к этим атакам и взяла за них ответственность, а глава минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что число подобных террористических актов будет расти.

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В ночь на 24 июля была пресечена атака 17 беспилотников на территории Крыма, 14 из них были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и три – уничтожены системой ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России, подчеркнув, что в результате никто не пострадал. Помимо этого утром 24 июля два беспилотника атаковали два нежилых здания в Москве. По данным Минобороны, они были подавлены средствами РЭБ.

Комментируя эти события, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что число атак беспилотников на российские регионы в последние дни действительно, увеличилось. По его словам, в связи с этим каждый день ведется напряженная работа и принимаются меры по обеспечению безопасности. При этом представитель Кремля переадресовал вопросы по поводу развития системы защиты в Минобороны России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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