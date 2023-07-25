МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС

Гросси добавил, что специалистам МАГАТЭ было известно о предыдущем размещении мин за пределами периметра объекта. «Наша команда обсудила этот конкретный вывод со станцией, и им сказали, что это военное решение, причем в районе, контролируемом военными», – сообщил Гросси. При этом он уточнил, что размещение взрывчатых веществ на объекте противоречит стандартам безопасности, а их детонация не должна влиять на ядерную безопасность станции.