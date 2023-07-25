МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
В сообщении МАГАТЭ уточняется, что мины были обнаружены во время обхода 23 июля. Они находились в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта – к этой территории у персонала станции нет доступа.
Гросси добавил, что специалистам МАГАТЭ было известно о предыдущем размещении мин за пределами периметра объекта. «Наша команда обсудила этот конкретный вывод со станцией, и им сказали, что это военное решение, причем в районе, контролируемом военными», – сообщил Гросси. При этом он уточнил, что размещение взрывчатых веществ на объекте противоречит стандартам безопасности, а их детонация не должна влиять на ядерную безопасность станции.
За последние недели эксперты организации во время инспекции ЗАЭС не обнаружили на территории станции никакой тяжелой военной техники. В МАГАТЭ уточнили, что продолжают запрашивать доступ на крыши 3-го и 4-го энергоблоков и к части машинных залов станции, которые «представляют особый интерес».
5 июля Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС отсутствуют признаки минирования. Он подчеркнул, что МАГАТЭ продолжает «сохранять бдительность». Спустя несколько дней, получив доступ к более широкому участку периметра пруда – охладителя ЗАЭС, он подтвердил отсутствие признаков размещения мин и взрывчатых веществ.
4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков ЗАЭС. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в ответ заявил, что Зеленский «бессовестно врет» и у него нет никаких оснований для подобных заявлений.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.
В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. 4 июля Гросси заявил, что агентство считает ситуацию на ЗАЭС «крайне хрупкой и опасной».