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МАГАТЭ не обнаружило следов мин после осмотра одной из площадок на ЗАЭС

Ведомости

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили доступ к более широкому участку периметра пруда-охладителя Запорожской АЭС, чем ранее, и не обнаружили признаков размещения мин и взрывчатых веществ. Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. 

«По нашей просьбе специалисты получили дополнительный доступ на объект. Пока они не обнаружили ни мин, ни взрывчатки», – передает пресс-служба его слова. 

Гросси отметил, что теперь МАГАТЭ нужен дополнительный доступ на крыши 3-го и 4-го энергоблоков и к части машинных залов станции. Он выразил надежду, что эксперты смогут попасть туда «в ближайшее время».

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5 июля Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС отсутствуют признаки минирования. Он подчеркнул, что МАГАТЭ продолжает «сохранять бдительность». 

4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков ЗАЭС. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в ответ заявил, что Зеленский «бессовестно врет» и у него нет никаких оснований для подобных заявлений.

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По словам Карчаа, Киев планировал нанести удар по ЗАЭС в ночь на 5 июля. О подготовке украинской стороной теракта на станции также заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 5 июля в Кремле ситуацию вокруг станции назвали напряженной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «велика угроза диверсий со стороны киевского режима», но Россия противодействует ей.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. 

В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. 4 июля Гросси заявил, что агентство считает ситуацию на ЗАЭС «крайне хрупкой и опасной». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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