По словам Карчаа, Киев планировал нанести удар по ЗАЭС в ночь на 5 июля. О подготовке украинской стороной теракта на станции также заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 5 июля в Кремле ситуацию вокруг станции назвали напряженной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «велика угроза диверсий со стороны киевского режима», но Россия противодействует ей.