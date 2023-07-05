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«Росэнергоатом» опроверг заявления Зеленского о взрывчатке на Запорожской АЭС

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский «бессовестно врет» о наличии взрывчатки на крыше энергоблоков Запорожской АЭС, заявил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, пишет «Интерфакс».

«Господин Зеленский совершенно бессовестно врет. <...> Конечно, нет никаких оснований для подобного рода заявлений», – сказал Карчаа. Он задался вопросом, зачем нужна взрывчатка на ЗАЭС, если ядерная безопасность «для нас приоритет».

Он отметил, что минирование крыши энергоблоков подвергает угрозе. «Кто-то в этом бедламе должен сохранять здравый рассудок», – подчеркнул советник.

ЗАЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С конца февраля 2022 г. станция находится под контролем России. Российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.

4 июля Зеленский заявил, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков ЗАЭС. О якобы подготовке теракта Россией на станции украинский президент заявлял и до этого, о чем оповещал США, Китай, Индию, страны Европы и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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