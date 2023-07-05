«Росэнергоатом» опроверг заявления Зеленского о взрывчатке на Запорожской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский «бессовестно врет» о наличии взрывчатки на крыше энергоблоков Запорожской АЭС, заявил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, пишет «Интерфакс».
«Господин Зеленский совершенно бессовестно врет. <...> Конечно, нет никаких оснований для подобного рода заявлений», – сказал Карчаа. Он задался вопросом, зачем нужна взрывчатка на ЗАЭС, если ядерная безопасность «для нас приоритет».
Он отметил, что минирование крыши энергоблоков подвергает угрозе. «Кто-то в этом бедламе должен сохранять здравый рассудок», – подчеркнул советник.
ЗАЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С конца февраля 2022 г. станция находится под контролем России. Российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.
4 июля Зеленский заявил, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков ЗАЭС. О якобы подготовке теракта Россией на станции украинский президент заявлял и до этого, о чем оповещал США, Китай, Индию, страны Европы и др.
Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг АЭС «достаточно напряженной».