«Росэнергоатом» опроверг заявления Зеленского о взрывчатке на Запорожской АЭС

4 июля Зеленский заявил, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков ЗАЭС. О якобы подготовке теракта Россией на станции украинский президент заявлял и до этого, о чем оповещал США, Китай, Индию, страны Европы и др.