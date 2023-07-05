В Кремле назвали напряженной ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Россия предпринимает все меры для противодействия провокациям Киева на Запорожской АЭС, но обстановка остается достаточно напряженной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Обстановка достаточно напряженная, потому что действительно велика угроза диверсий со стороны киевского режима. Диверсий, которые могут быть катастрофичны по своим последствиям», – подчеркнул Песков.
По словам пресс-секретаря президента, Киев и ранее демонстрировал готовность «не гнушаться ничем», в качестве примера он привел подрыв Каховской ГЭС. «Поэтому, конечно, предпринимаются все меры для противодействия такой угрозе», – добавил Песков.
5 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев планирует совершить теракт на Запорожской АЭС. Похожее заявление сделал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, который вечером 4 июля сообщил, что Киев планирует нанести удар по станции ночью на 5 июля, в том числе сбросить боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами.
30 июня министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что 29 июня на заседании Совета безопасности ООН Россия снова распространила официальный документ, в котором выразила озабоченность из-за провокаций со стороны Украины. Министр подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ и генеральный директор агентства Рафаэль Гросси «прекрасно знают, кто обстреливает» ЗАЭС. Обвинения Киева в адрес России о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС он назвал враньем.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.