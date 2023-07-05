В Кремле назвали напряженной ситуацию вокруг Запорожской АЭС

30 июня министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что 29 июня на заседании Совета безопасности ООН Россия снова распространила официальный документ, в котором выразила озабоченность из-за провокаций со стороны Украины. Министр подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ и генеральный директор агентства Рафаэль Гросси «прекрасно знают, кто обстреливает» ЗАЭС. Обвинения Киева в адрес России о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС он назвал враньем.