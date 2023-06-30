Лавров назвал «враньем чистой воды» обвинения Киева о подготовке провокации на ЗАЭС
Обвинения Киева в адрес России о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС являются враньем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«То, что они говорят, будто мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, – надо ли это комментировать? Это просто вранье чистой воды», – сказал он (цитата по ТАСС).
Лавров добавил, что 29 июня на заседании Совета безопасности ООН Россия снова распространила официальный документ, в котором выразила озабоченность из-за провокаций со стороны Украины. Министр подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ и генеральный директор агентства Рафаэль Гросси «прекрасно знают, кто обстреливает» ЗАЭС.
Лавров отметил, что сейчас обстрелов станции «стало гораздо меньше», однако «еще недавно» они были регулярными. По словам дипломата, «украинцы играют в опасные игры». Министр напомнил, что Киев «умеет инсценировать всякие трагедии», включая ситуацию в Буче, «удар якобы российской ракеты по вокзалу в Краматорске» и др.
Ранее в интервью телеканалу NBC News президент Украины Владимир Зеленский сообщил о якобы готовящейся провокации со стороны РФ на ЗАЭС. По его словам, Россия якобы таким образом хочет повлиять на международное сообщество, которое потребует от Киева остановить конфликт.
В Кремле назвали слова Зеленского ложью. 23 июня в ходе выступления на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя назвал заявления Киева о ЗАЭС абсурдными. По его словам, в этом убедилась и миссия МАГАТЭ во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси в рамках недавнего визита на станцию.
В Белом доме слова Зеленского не подтвердили.