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В Белом доме не подтвердили слова Зеленского о готовящемся «теракте» на ЗАЭС

Ведомости

В Белом доме не подтвердили заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящейся провокации на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. 

«Я видел эти сообщения, я видел эти комментарии, но у меня нет ничего, чтобы подтвердить их или говорить об их достоверности», – сказал он (цит. по ТАСС). 

По словам Кирби, США контролируют ситуацию на ЗАЭС и не фиксируют превышения допустимого уровня радиации вокруг станции. 

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Зеленский сделал такое заявление в интервью американскому телеканалу NBC News. По словам украинского президента, Россия таким образом якобы повлияет на международное сообщество, которое потребует от Киева остановить конфликт.

Ранее с опровержением этой информации выступила российская сторона. По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, заявление Зеленского является «очередной ложью». «Это и есть очередная ложь. <...> Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжаются, мы заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересованы. Все остальное ложь», – сказал он.

23 июня в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя назвал заявления Киева о ЗАЭС абсурдными, по его словам, в этом убедилась и миссия МАГАТЭ во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси в рамках недавнего визита на стацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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