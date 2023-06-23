В Белом доме не подтвердили слова Зеленского о готовящемся «теракте» на ЗАЭС
В Белом доме не подтвердили заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящейся провокации на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Я видел эти сообщения, я видел эти комментарии, но у меня нет ничего, чтобы подтвердить их или говорить об их достоверности», – сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Кирби, США контролируют ситуацию на ЗАЭС и не фиксируют превышения допустимого уровня радиации вокруг станции.
Зеленский сделал такое заявление в интервью американскому телеканалу NBC News. По словам украинского президента, Россия таким образом якобы повлияет на международное сообщество, которое потребует от Киева остановить конфликт.
Ранее с опровержением этой информации выступила российская сторона. По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, заявление Зеленского является «очередной ложью». «Это и есть очередная ложь. <...> Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжаются, мы заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересованы. Все остальное ложь», – сказал он.
23 июня в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя назвал заявления Киева о ЗАЭС абсурдными, по его словам, в этом убедилась и миссия МАГАТЭ во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси в рамках недавнего визита на стацию.