«Росатом»: от МАГАТЭ ожидают конкретных шагов по предотвращению ударов ВСУ по ЗАЭС

«Со своей стороны, А.Е. Лихачев и другие выступающие сделали упор на том, что сейчас мы ожидаем от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры», – указано в сообщении госкорпорации.