«Росатом»: от МАГАТЭ ожидают конкретных шагов по предотвращению ударов ВСУ по ЗАЭС
От Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) российская сторона ожидает конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) как по Запорожской АЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении «Росатома» в Telegram-канале.
Сегодня, 23 июня, в Калининграде состоялся очередной раунд консультаций российской делегации, которую возглавил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, с МАГАТЭ. Участниками встречи с российской стороны также стали руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский и др. Помимо генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в переговорах приняли участие его заместители.
В пресс-службе «Росатома» подчеркнули, что в центре обсуждения были вопросы, которые касаются обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС. Их Гросси поднял на брифинге в Совбезе ООН 30 мая. Гендиректор МАГАТЭ рассказал о своем видение дальнейших действий агентства «в связи со сформулированными им тезисами на этот счет».
«Со своей стороны, А.Е. Лихачев и другие выступающие сделали упор на том, что сейчас мы ожидаем от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры», – указано в сообщении госкорпорации.
Вместе с тем, добавили в «Росатоме», Лихачев на сегодняшней встрече рассказал Гросси о мерах, предпринимаемых российской стороной для безопасной эксплуатации ЗАЭС, включая ее водоснабжение после разрушения плотины Каховской ГЭС «силами ВСУ». В заключении сообщения «Росатома» говорится, что контакты будут продолжены.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.