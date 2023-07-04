Карчаа заявил о планах Киева нанести удар по Запорожской АЭС
Украина планирует нанести удар по Запорожской АЭС в ночь на 5 июля. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».
«5 июля буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Киев также может сбросить боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными с Южноукраинской АЭС.
30 июня министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что 29 июня на заседании Совета безопасности ООН Россия снова распространила официальный документ, в котором выразила озабоченность из-за провокаций со стороны Украины. Министр подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ и генеральный директор агентства Рафаэль Гросси «прекрасно знают, кто обстреливает» ЗАЭС. Обвинения Киева в адрес России о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС он назвал враньем.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.