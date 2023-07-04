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Карчаа заявил о планах Киева нанести удар по Запорожской АЭС

Ведомости

Украина планирует нанести удар по Запорожской АЭС в ночь на 5 июля. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».  

«5 июля буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Киев также может сбросить боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными с Южноукраинской АЭС.

Ранее по теме: Лавров назвал «враньем чистой воды» обвинения Киева о подготовке провокации на ЗАЭС

30 июня министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что 29 июня на заседании Совета безопасности ООН Россия снова распространила официальный документ, в котором выразила озабоченность из-за провокаций со стороны Украины. Министр подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ и генеральный директор агентства Рафаэль Гросси «прекрасно знают, кто обстреливает» ЗАЭС. Обвинения Киева в адрес России о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС он назвал враньем.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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