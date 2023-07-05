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Политика

Захарова заявила, что Киев готовит теракт на Запорожской АЭС

Ведомости

Киев планирует совершить теракт на Запорожской АЭС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский собирается совершить теракт в отношении Запорожской АЭС <...> Мишень туда повешена не от незнания, а от четко спланированной тактики. И мы об этом давно говорим – о ядерном экстремизме режима Зеленского. О том, что он выбрал себе объект покруче для того, чтобы держать практически весь мир в заложниках», – сказала она.

Захарова добавила, что возможная провокация на ЗАЭС может отразиться на всей планете. По ее словам, власти США и Великобритании не видят в этом опасности. Однако «нет того уголка планеты, которого это не коснется», поскольку возможная атака станции отразится на атмосфере, мировом океане и сельскохозяйственной продукции, пояснила Захарова.

Накануне, 4 июля, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Киев планирует нанести удар по Запорожской АЭС ночью 5 июля. По его словам, украинская сторона может сбросить боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, которые 3 июля вывезли с Южно-Украинской АЭС.

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Киев утверждает, что провокацию на ЗАЭС якобы готовит Россия. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвинения украинских властей «враньем чистой воды». По его словам, эксперты МАГАТЭ и генеральный директор агентства Рафаэль Гросси «прекрасно знают, кто обстреливает» ЗАЭС. В Кремле также назвали утверждения Киева ложью.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.

В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. 4 июля Гросси заявил, что агентство считает ситуацию на ЗАЭС «крайне хрупкой и опасной». Он подчеркнул, что представители МАГАТЭ продолжают оставаться на станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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