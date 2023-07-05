Захарова заявила, что Киев готовит теракт на Запорожской АЭС

«[Президент Украины Владимир] Зеленский собирается совершить теракт в отношении Запорожской АЭС <...> Мишень туда повешена не от незнания, а от четко спланированной тактики. И мы об этом давно говорим – о ядерном экстремизме режима Зеленского. О том, что он выбрал себе объект покруче для того, чтобы держать практически весь мир в заложниках», – сказала она.