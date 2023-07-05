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МАГАТЭ заявило об отсутствии признаков минирования на Запорожской АЭС

Ведомости

На Запорожской АЭС отсутствуют признаки минирования. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию [на ЗАЭС], однако мы продолжаем сохранять бдительность», – заявил Гросси (цитата по ТАСС).

4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков ЗАЭС. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Зеленский «бессовестно врет» и у него нет никаких оснований для подобных заявлений.

Ранее по теме: В Кремле назвали напряженной ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Карчаа сообщал, что у Киева есть планы нанести удар по Запорожской АЭС. О таких намерениях Киева заявляла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 5 июля в Кремле ситуацию вокруг станции назвали напряженной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «велика угроза диверсий со стороны киевского режима», но Россия противодействует ей.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Российская сторона неоднократно сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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