МАГАТЭ заявило об отсутствии признаков минирования на Запорожской АЭС

Карчаа сообщал, что у Киева есть планы нанести удар по Запорожской АЭС. О таких намерениях Киева заявляла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 5 июля в Кремле ситуацию вокруг станции назвали напряженной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «велика угроза диверсий со стороны киевского режима», но Россия противодействует ей.