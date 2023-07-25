Российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР
Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-демократическую республику (КНДР) 25–27 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российская делегация посетит страну по приглашению минобороны КНДР. Уточняется, что российская сторона примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.
В Минобороны РФ подчеркнули, что визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей.
В январе сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что республика всегда будет «в одном окопе» с российской армией и народом.