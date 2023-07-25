Путин сообщил о росте зарплат в апреле на 10%
В апреле зарплаты выросли более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 2018 г. они показали двузначный рост. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Сейчас она [безработица] 3,2%, при этом реальные заработные платы впервые с 2018 г. выросли двузначными темпами, в апреле более чем на 10%», – сказал он.
Путин отметил, что полученные результаты оказались «даже выше ожиданий и предварительных расчетов».
Глава государства также поручил своевременно индексировать зарплаты сотрудников, которые работают в бюджетной сфере. В противном случае «будут перетекания», в результате которых люди будут уходить из бюджетной сферы, пояснил Путин.
В конце июня Росстат представил данные, согласно которым рост реальных зарплат по итогам апреля достиг рекордных за пять лет 10,4%. Аномальный рост зарплат в реальном выражении связан с рекордно низкой инфляцией в апреле – она, по данным статведомства, замедлилась до 2,31% в годовом выражении, минимума с 2020 г. По сравнению с мартом 2023 г. реальные зарплаты сократились на 0,9%.