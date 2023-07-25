Путин сообщил о росте зарплат в апреле на 10%

В конце июня Росстат представил данные, согласно которым рост реальных зарплат по итогам апреля достиг рекордных за пять лет 10,4%. Аномальный рост зарплат в реальном выражении связан с рекордно низкой инфляцией в апреле – она, по данным статведомства, замедлилась до 2,31% в годовом выражении, минимума с 2020 г. По сравнению с мартом 2023 г. реальные зарплаты сократились на 0,9%.