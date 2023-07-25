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Путин сообщил о росте зарплат в апреле на 10%

Ведомости

В апреле зарплаты выросли более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 2018 г. они показали двузначный рост. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 

«Сейчас она [безработица] 3,2%, при этом реальные заработные платы впервые с 2018 г. выросли двузначными темпами, в апреле более чем на 10%», – сказал он.

Путин отметил, что полученные результаты оказались «даже выше ожиданий и предварительных расчетов». 

Глава государства также поручил своевременно индексировать зарплаты сотрудников, которые работают в бюджетной сфере. В противном случае «будут перетекания», в результате которых люди будут уходить из бюджетной сферы, пояснил Путин.  

В конце июня Росстат представил данные, согласно которым рост реальных зарплат по итогам апреля достиг рекордных за пять лет 10,4%. Аномальный рост зарплат в реальном выражении связан с рекордно низкой инфляцией в апреле – она, по данным статведомства, замедлилась до 2,31% в годовом выражении, минимума с 2020 г. По сравнению с мартом 2023 г. реальные зарплаты сократились на 0,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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