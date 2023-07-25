Пентагон обвинил российские самолеты в повреждении своего дрона в Сирии

При этом американская сторона также утверждала, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. Позже в госдепе США назвали действия российских летчиков непреднамеренными.