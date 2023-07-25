Пентагон обвинил российские самолеты в повреждении своего дрона в Сирии
Российский истребитель повредил американский беспилотник в небе над Сирией. Об этом заявил командующий девятыми воздушными силами США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
«23 июля 2023 г. <...> российский истребитель пролетел в опасной близости от американского беспилотника MQ-9, <...> запуская осветительные ракеты <...> Одна из российских ракет попала в американский MQ-9, серьезно повредив его винт», – говорится в заявлении Гринкевича, которое приводит Главный центр ВВС США (AFCENT). Уточняется, что беспилотник удалось вернуть на базу армии США.
14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы, сообщали в Минобороны. В ведомстве отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители.
В Минобороны уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивалось, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
При этом американская сторона также утверждала, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. Позже в госдепе США назвали действия российских летчиков непреднамеренными.