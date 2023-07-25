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Политика

Пентагон обвинил российские самолеты в повреждении своего дрона в Сирии

Ведомости

Российский истребитель повредил американский беспилотник в небе над Сирией. Об этом заявил командующий девятыми воздушными силами США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

«23 июля 2023 г. <...> российский истребитель пролетел в опасной близости от американского беспилотника MQ-9, <...> запуская осветительные ракеты <...> Одна из российских ракет попала в американский MQ-9, серьезно повредив его винт», – говорится в заявлении Гринкевича, которое приводит Главный центр ВВС США (AFCENT). Уточняется, что беспилотник удалось вернуть на базу армии США.

14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы, сообщали в Минобороны. В ведомстве отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители. 

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В Минобороны уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивалось, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником. 

При этом американская сторона также утверждала, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. Позже в госдепе США назвали действия российских летчиков непреднамеренными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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