Лавров рассказал о планах провести саммит лидеров России, Армении и Азербайджана
В этом году планируется проведение саммита лидеров России, Армении и Азербайджана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам трехсторонних переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана.
«Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
15 июля МИД сообщил, что Россия готова организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей Армении и Азербайджана. Там также отметили, что после встречи в Москве можно организовать российско-азербайджано-армянский саммит, на котором стороны подписали бы мирный договор.
25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в сентябре 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь ухудшилась в 2022 г., государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.