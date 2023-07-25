Шойгу прибыл с официальным визитом в КНДР
Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР по приглашению северокорейской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику», – сказано в сообщении.
Минобороны опубликовало кадры торжественной церемонии приветствия российской делегации. У трапа Шойгу приветствовал министр обороны КНДР Кан Сун Нам, прозвучал гимн России. Главы оборонных ведомств прошли по красной ковровой дорожке мимо роты почетного караула.
Сообщалось, что российская сторона примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 гг. В Минобороны РФ подчеркнули, что визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей.