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Собянин назвал число записавшихся на участие в спецоперации москвичей

Ведомости

10 000 москвичей записались на участие в военной спецоперации, помимо этого около 20 000 мобилизованных находятся в зоне боевых действий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин сегодня, 26 июля, посетил в Москве Единый пункт отбора на военную службу по контракту и пообщался с москвичами, которые отправятся в зону проведения спецоперации. Мэр Москвы поговорил с одним из контрактников и подарил ему пистолет. По словам Собянина, это его «личное оружие», которое он переоформил на мужчину.

«Хотел бы поблагодарить тебя и ребят за то, что идете на службу по контракту. Уже 10 000 москвичей записалось, в СВО еще воюет около 20 000 мобилизованных. Хотел поблагодарить всех за такой выбор и самоотверженную работу. Спасибо», – сказал Собянин во время общения с записавшимися на военную службу москвичами.

Ранее по теме: В Москве открылся Единый пункт отбора на военную службу по контракту

Позднее мэр Москвы в своем блоге сообщил о строительстве на улице Яблочкова нового здания объединенного военного комиссариата по Северо-Восточному округу. По данным Собянина, в нем будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы.

3 апреля в Москве на ул. Яблочкова открылся единый пункт отбора для желающих пройти военную службу по контракту. Также начал работу онлайн-сервис, который отвечает на вопросы горожан о военной службе по контракту, он находится в мессенджере Telegram. Сервис дополнит работу горячей линии 117, открытой в апреле, и специальной страницы в интернете contract.mos.ru. Военнослужащим по контракту полагается выплата в размере 195 000 руб. Дополнительно те, кто поступили на службу в Москве, будут каждый месяц получать по 50 000 руб., сообщала пресс-служба мэрии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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