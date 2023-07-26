Собянин назвал число записавшихся на участие в спецоперации москвичей
10 000 москвичей записались на участие в военной спецоперации, помимо этого около 20 000 мобилизованных находятся в зоне боевых действий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Собянин сегодня, 26 июля, посетил в Москве Единый пункт отбора на военную службу по контракту и пообщался с москвичами, которые отправятся в зону проведения спецоперации. Мэр Москвы поговорил с одним из контрактников и подарил ему пистолет. По словам Собянина, это его «личное оружие», которое он переоформил на мужчину.
«Хотел бы поблагодарить тебя и ребят за то, что идете на службу по контракту. Уже 10 000 москвичей записалось, в СВО еще воюет около 20 000 мобилизованных. Хотел поблагодарить всех за такой выбор и самоотверженную работу. Спасибо», – сказал Собянин во время общения с записавшимися на военную службу москвичами.
Позднее мэр Москвы в своем блоге сообщил о строительстве на улице Яблочкова нового здания объединенного военного комиссариата по Северо-Восточному округу. По данным Собянина, в нем будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы.
3 апреля в Москве на ул. Яблочкова открылся единый пункт отбора для желающих пройти военную службу по контракту. Также начал работу онлайн-сервис, который отвечает на вопросы горожан о военной службе по контракту, он находится в мессенджере Telegram. Сервис дополнит работу горячей линии 117, открытой в апреле, и специальной страницы в интернете contract.mos.ru. Военнослужащим по контракту полагается выплата в размере 195 000 руб. Дополнительно те, кто поступили на службу в Москве, будут каждый месяц получать по 50 000 руб., сообщала пресс-служба мэрии.