Собянин назвал число записавшихся на участие в спецоперации москвичей

3 апреля в Москве на ул. Яблочкова открылся единый пункт отбора для желающих пройти военную службу по контракту. Также начал работу онлайн-сервис, который отвечает на вопросы горожан о военной службе по контракту, он находится в мессенджере Telegram. Сервис дополнит работу горячей линии 117, открытой в апреле, и специальной страницы в интернете contract.mos.ru. Военнослужащим по контракту полагается выплата в размере 195 000 руб. Дополнительно те, кто поступили на службу в Москве, будут каждый месяц получать по 50 000 руб., сообщала пресс-служба мэрии.