Все 89 регионов России представят свои достижения на ВДНХ осенью

Участие российских регионов в выставке достижений XXI в., которая станет частью форума «Россия», будет бесплатным, сообщили ранее «Ведомостям» собеседники в двух администрациях субъектов РФ. Но при этом за счет региональных бюджетов придется обустраивать стенды, оплачивать работу персонала и нести другие сопутствующие расходы.