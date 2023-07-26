Все 89 регионов России представят свои достижения на ВДНХ осенью
Осенью на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) откроется Международная выставка-форум «Россия», в ней примут участие все 89 регионов России, включая новые территории, сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений XXI века», которая занимается сопровождением форума «Россия».
Выставка-форум «Россия» стартует в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля. Мероприятие в конце марта прошлого года учредил президент РФ Владимир Путин. Его участниками, как отмечается в сообщении, станут субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны.
По информации пресс-службы, все 89 субъектов страны будут представлены в павильоне 75. Так, Ульяновская область планирует разместить на стенде кабину и часть фюзеляжа самолета Ил-76 в натуральную величину.
Посетителям экспозиции Иркутской области предложат совершить полет на симуляторе самолета МС-21 или побывать в батискафе «Мир». Кроме того, в Дни регионов каждый субъект презентует свои достижения в различных сферах. В деловой программе примут участие лидеры отраслей экономики и главы регионов России.
Участие российских регионов в выставке достижений XXI в., которая станет частью форума «Россия», будет бесплатным, сообщили ранее «Ведомостям» собеседники в двух администрациях субъектов РФ. Но при этом за счет региональных бюджетов придется обустраивать стенды, оплачивать работу персонала и нести другие сопутствующие расходы.