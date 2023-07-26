СМИ: сын Байдена не признал вину в деле о неуплате налогов и хранении оружия

Его также обвиняют в незаконном приобретении в 2018 г. и хранении револьвера в то время, когда он принимал наркотические препараты. Ранее уточнялось, что сын президента соврал об этом при заполнении официального бланка при покупке оружия, за что ему по закону грозит до 10 лет тюрьмы. Чтобы избежать такого исхода, Байден-младший заключил сделку со следствием, пообещал больше не владеть оружием и не принимать наркотики в течение двух лет.