СМИ: сын Байдена не признал вину в деле о неуплате налогов и хранении оружия
Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, не признал себя виновным по делу о неуплате налогов и хранении оружия. Об этом пишет CNN.
26 июля Байден предстал перед судом в штате Дэлавер. В ходе заседания окружной судья заявила, что она «опасается», что стороны по делу связывают соглашение о признании вины в налоговых преступлениях с обвинением в уголовном преступлении с оружием. Судья попросила предоставить дополнительные материалы, разъясняющие юридическую структуру сделки о признании вины.
«Окружной судья США Мэриэллен Норейка заявила, что не готова согласиться на сделку о признании вины, и слушание закончилось тем, что Хантер Байден пока не признал себя виновным», – пишет CNN.
Байден обвиняется в неуплате налогов, но, как заявили его адвокаты, в ходе расследования он полностью погасил долг с процентами. Ранее сообщалось, что Байден получал более $1,5 млн налогооблагаемого дохода ежегодно в 2017–2018 гг. При этом налоги с них он не платил, хотя уже имел задолженность в $100 000. Расследование по налоговым делам Байдена-младшего велось с 2020 г.
Его также обвиняют в незаконном приобретении в 2018 г. и хранении револьвера в то время, когда он принимал наркотические препараты. Ранее уточнялось, что сын президента соврал об этом при заполнении официального бланка при покупке оружия, за что ему по закону грозит до 10 лет тюрьмы. Чтобы избежать такого исхода, Байден-младший заключил сделку со следствием, пообещал больше не владеть оружием и не принимать наркотики в течение двух лет.