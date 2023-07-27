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В Кремле заявили, что рассмотрят письмо адвокатов Ильи Сачкова

Ведомости

Кремль рассмотрит обращение защиты основателя и CEO Group-IB (компания в настоящий момент называется F.A.C.C.T.) Ильи Сачкова, которого приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене, если в нем будет содержаться изложение позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции, то да, после того, как оно поступит, естественно, оно будет рассматриваться в установленном порядке», – сказал он.

26 июля Мосгорсуд признал Сачкова виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, ему назначены ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 000 руб.

После этого защита Сачкова сообщила, что обжалует приговор и обратится к президенту России Владимиру Путину. В компании напомнили, что дело было рассмотрено за двадцать дней, суд над Сачковым начался 6 июля.

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21 июля прокурор запрашивал для Сачкова наказание в виде 18 лет колонии. Защита, в свою очередь, настаивала на невиновности и просила суд об оправдательном приговоре.

Сачков был арестован в сентябре 2021 г. на два месяца по подозрению в государственной измене. В офисе компании были проведены обыски. 7 октября 2021 г. Сачкову было предъявлено обвинение в госизмене. Как установили суд и следствие, в 2011 г. Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и передал ее представителям сведения, составляющие государственную тайну. Свою вину Сачков не признал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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