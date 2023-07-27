В Кремле заявили, что рассмотрят письмо адвокатов Ильи Сачкова

Сачков был арестован в сентябре 2021 г. на два месяца по подозрению в государственной измене. В офисе компании были проведены обыски. 7 октября 2021 г. Сачкову было предъявлено обвинение в госизмене. Как установили суд и следствие, в 2011 г. Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и передал ее представителям сведения, составляющие государственную тайну. Свою вину Сачков не признал.