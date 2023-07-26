Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам по делу о госизмене

Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам по делу о госизменеБизнесмен находится под стражей с сентября 2021 года, он не признает вину
Московский городской суд признал основателя и CEO Group-IB (компания в настоящий момент называется F.A.C.C.T) Илью Сачкова виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
В прениях сторон 21 июля прокурор запрашивал для него наказание в виде 18 лет колонии. Защита, в свою очередь, настаивала на невиновности и просила суд об оправдательном приговоре. Согласно приговору, Сачкову также назначено ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 000 руб.
Судебный процесс по существу проходил в «спринтерском темпе». Мосгорсуду понадобилось 10 рабочих дней для рассмотрения дела в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Это связано с тем, что, как и другие уголовные дела по госизмене, материалы дела Сачкова носили гриф секретности.
«Конечно, мы рассчитывали, что Илья будет оправдан. Мы уверены, что мы предоставили все доказательства его абсолютной невиновности», – заявил адвокат Сергей Афанасьев журналистам после оглашения. По его словам, Сачков не намерен опускать руки и защита продолжит добиваться его оправдания в суде апелляционной инстанции.
Основатель и CEO Group-IB Сачков был задержан и арестован в сентябре 2021 г. С того момента он содержится в СИЗО. Следствие ФСБ предъявило ему обвинение в государственной измене. В офисе компании были проведены обыски. Основанная подсудимым компания специализируется на кибербезопасности.
Как было установлено судом и следствием, в 2011 г. Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и передал ее представителям сведения, составляющие государственную тайну.
Сачков вину не признал. «Если будет обвинительный приговор, это будет одна из самых успешных операций американских спецслужб и очередной спланированный удар по российскому IT-сектору», – заявлял он перед приговором.