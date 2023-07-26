Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам по делу о госизмене

В прениях сторон 21 июля прокурор запрашивал для него наказание в виде 18 лет колонии. Защита, в свою очередь, настаивала на невиновности и просила суд об оправдательном приговоре. Согласно приговору, Сачкову также назначено ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 000 руб.