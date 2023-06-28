Почему суд заочно арестовал главу департамента бывшей Group-IB

Кроме того, утверждают в F.A.C.C.T., в последние годы их сотрудник регулярно выезжал за пределы страны как в рабочие командировки, так и в частном порядке, в том числе в Казахстан, где в последний раз он был в ноябре 2022 г. «При этом никаких вопросов при пересечении границы не возникало. В компанию также не было направлено никаких запросов или обращений, связанных с нашим сотрудником», – заключили в компании.