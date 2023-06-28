Почему суд заочно арестовал главу департамента бывшей Group-IB

Почему суд заочно арестовал главу департамента бывшей Group-IBКислицын объявлен в международный розыск, РФ будет добиваться его экстрадиции
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте главы департамента компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиты Кислицына.
Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление СКР по Москве. Кислицыну заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения). Он объявлен в международный розыск. В Мосгорсуде уточнили, что Кислицыну кроме неправомерного доступа к компьютерной информации еще инкриминируют групповое вымогательство в крупном размере (п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).
Согласно постановлению судьи Ирины Бунеевой, заочный арест будет исполняться в случае экстрадиции или депортации Кислицына на территорию России либо с момента его фактического задержания в РФ.
Максимальное наказание, которое может грозить айтишнику в России, предусматривает до пяти лет лишения свободы.
«Ведомости» направили запрос в МИД Казахстана, официальному представителю МИД России Марии Захаровой и посольству России в Астане.
По словам источника в правоохранительных органах, РФ намерена добиваться экстрадиции Кислицына из Казахстана. В свою очередь знакомый с обстоятельствами дела собеседник подтвердил «Ведомостям», что уже были прецеденты, когда российская сторона возбуждала уголовные дела, чтобы помешать выдаче соотечественника США.
В 2015 г. Казахстан присоединился к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, в связи с чем компетентные органы республики обязаны при получении запроса из США осуществлять выдачу лиц, в том числе граждан иных государств, задержанных в Казахстане, для США, отметил руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. «В этой связи Конституция РФ и Конституция Казахстана запрещают выдачу своих граждан третьим государствам», – уточнил юрист, указав, что граждан России Казахстан имеет право выдать по обоснованному запросу третьей страны в силу имеющихся соглашений.
Кислицын был задержан 22 июня в Казахстане, об этом «Ведомостям» рассказали в компании F.A.C.C.T. В их заявлении говорится, что в F.A.C.C.T., российском разработчике технологий для борьбы с киберпреступностью, он как сотрудник отвечает за развитие бизнеса сетевой безопасности.
«На данный момент Никита Кислицын находится под временным задержанием под стражей в Казахстане для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США», – заявили в компании. По их данным, претензии к Кислицыну не имеют отношения к его работе в компании F.A.C.C.T., а связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем.
«Мы убеждены, что законных оснований для задержания на территории Казахстана нет. Компанией наняты адвокаты, которые оказывают Никите всю необходимую помощь с прошлой недели, а также нами направлено обращение в генеральное консульство РФ в Казахстане для содействия в защите нашего сотрудника», – отметили в компании российского разработчика.
Кроме того, утверждают в F.A.C.C.T., в последние годы их сотрудник регулярно выезжал за пределы страны как в рабочие командировки, так и в частном порядке, в том числе в Казахстан, где в последний раз он был в ноябре 2022 г. «При этом никаких вопросов при пересечении границы не возникало. В компанию также не было направлено никаких запросов или обращений, связанных с нашим сотрудником», – заключили в компании.
В марте 2020 г. стало известно, что власти США обвинили топ-менеджера Кислицына во взломе онлайн-сервиса вопросов и ответов Formspring. Из опубликованных материалов минюста США следует, что он может быть причастен к попытке продать данные пользователей сервиса за 5500 евро. По данным ведомства, Кислицын фигурирует в деле российского хакера Евгения Никулина 2014 г., обвиняемого в незаконном получении доступа к данным из LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.
Согласно материалам дела, сотрудника F.A.C.C.T. (тогда Group-IB) обвиняют в сговоре для продажи e-mail адресов и хэш-паролей пользователей Formspring в 2012 г. Он якобы получил данные пользователей сервиса и пытался продать, используя псевдонимы Dor Fyo и Udalite. В компании F.A.C.C.T. заявляли, что в 2013 г. Кислицын общался с представителями минюста США для обсуждения своих исследований по кибербезопасности. Годом ранее он несколько месяцев находился в США в качестве независимого эксперта по этим вопросам.
Кислицын с 2006 по 2012 г. был главным редактором журнала «Хакер», в 2012 г. работал в США. Развитием сетевой безопасности в F.A.C.C.T. занимается с 2013 г.
Он уже не первый сотрудник бывшей Group-IB, который находится под уголовным преследованием российской правоохранительной системы. В июне 2023 г. Московский городской суд приступил к рассмотрению дела по существу в отношении основателя компании Ильи Сачкова. Его следствие ФСБ обвиняет в передаче спецслужбам иностранных государств сведений, составляющих государственную тайну (ст. 275 УК РФ). Сачкову грозит пожизненное лишение свободы.
Если Казахстан действительно запустит процедуру экстрадиции, это будет негативный прецедент, уверен старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин. Сейчас Казахстан и Россия тесно взаимодействуют в рамках интеграционных объединений и общей безопасности. Факт выдачи Кислицына будет означать, что Казахстан становится небезопасной для россиян территорией. Кроме того, Москва и Астана сотрудничают в приграничной зоне, не допуская трансграничную преступность и противодействуя терроризму и экстремизму.
За экстрадицию Кислицына скорее всего развернется конкуренция между правоохранителями России и США, так как приоритета в выдаче какой-либо стороне согласно двусторонним договоренностям Казахстан в международных соглашениях не фиксирует, говорит доктор юридических наук, эксперт в области международного экономического права Алексей Исполинов. По его словам, в такой ситуации решение будет в большей степени политическим, а не юридическим.