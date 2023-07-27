Шойгу встретился с Ким Чен Ыном
Министр обороны России Сергей Шойгу во время своего визита в КНДР встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время своего визита в Пхеньян был принят Председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. В ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», – сказано в сообщении.
25 июля российская делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР по приглашению северокорейской стороны. Тогда же Минобороны опубликовало кадры торжественной церемонии приветствия российской делегации. У трапа Шойгу приветствовал министр обороны КНДР Кан Сун Нам, прозвучал гимн России. На следующий день, 26 июня, министры обороны провели переговоры. Шойгу отметил, что эта встреча способствует укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств России и КНДР.
Сообщалось, что 27 июля российская сторона примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 гг. В Минобороны РФ подчеркнули, что визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей.