Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

25 июля российская делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР по приглашению северокорейской стороны. Тогда же Минобороны опубликовало кадры торжественной церемонии приветствия российской делегации. У трапа Шойгу приветствовал министр обороны КНДР Кан Сун Нам, прозвучал гимн России. На следующий день, 26 июня, министры обороны провели переговоры. Шойгу отметил, что эта встреча способствует укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств России и КНДР.