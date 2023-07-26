Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР

Российская делегация во главе с Шойгу находится в КНДР с 25 июля, там она принимает участие в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950–1953 гг., сообщило ранее Министерство обороны России. Этот визит стал первым посещением КНДР делегации во главе с министром обороны РФ за постсоветское время. 26 июля Шойгу, как отмечало Минобороны, возложил в Пхеньяне цветы к Монументу Освобождения. Памятник был воздвигнут в столице КНДР в августе 1946 г. в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 г.