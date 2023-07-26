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Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в КНДР провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Шойгу во время встречи заявил, что «с благодарностью воспользовался приглашением посетить Пхеньян – столицу дружественного государства».

«Корейская Народно-демократическая республика – важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества», – сказал он.

Ранее по теме: Сергей Шойгу впервые посещает КНДР в связи с годовщиной окончания войны в Корее

Шойгу также рассказал о планах последовательно развивать двусторонние связи по всем направлениям. По его мнению, сегодняшние переговоры способствуют укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств России и КНДР.

Российская делегация во главе с Шойгу находится в КНДР с 25 июля, там она принимает участие в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950–1953 гг., сообщило ранее Министерство обороны России. Этот визит стал первым посещением КНДР делегации во главе с министром обороны РФ за постсоветское время. 26 июля Шойгу, как отмечало Минобороны, возложил в Пхеньяне цветы к Монументу Освобождения. Памятник был воздвигнут в столице КНДР в августе 1946 г. в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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