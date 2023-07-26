Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в КНДР провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
Шойгу во время встречи заявил, что «с благодарностью воспользовался приглашением посетить Пхеньян – столицу дружественного государства».
«Корейская Народно-демократическая республика – важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества», – сказал он.
Шойгу также рассказал о планах последовательно развивать двусторонние связи по всем направлениям. По его мнению, сегодняшние переговоры способствуют укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств России и КНДР.
Российская делегация во главе с Шойгу находится в КНДР с 25 июля, там она принимает участие в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950–1953 гг., сообщило ранее Министерство обороны России. Этот визит стал первым посещением КНДР делегации во главе с министром обороны РФ за постсоветское время. 26 июля Шойгу, как отмечало Минобороны, возложил в Пхеньяне цветы к Монументу Освобождения. Памятник был воздвигнут в столице КНДР в августе 1946 г. в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 г.