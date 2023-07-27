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Путин: Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером

Ведомости

Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером продовольствия, Россия будет ее в этом поддерживать, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Трансляция заседания велась на сайте «Росконгресса».

Россия будет своими гуманитарными поставками поддерживать нуждающиеся государства и регионы, так как стремится участвовать в формировании более справедливой системы распределения ресурсов.

«Прикладываем максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе сможет не только накормить себя и самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия», – подчеркнул президент.

Ранее по теме: О чем Владимир Путин говорил с первыми гостями саммита «Россия – Африка»

Россия будет только поддерживать эти стремления, делиться экспертизой и помогать во внедрении технологий. По словам Путина, вчера он обсуждал это с африканскими коллегами, которые рассказали, у них есть возможность производить, но не хватает поддержки и технологий.

26 июля президент России провел серию предшествующих саммиту встреч. В Константиновском дворце Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Затем провел переговоры с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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