Путин: Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером

Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером продовольствия, Россия будет ее в этом поддерживать, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Трансляция заседания велась на сайте «Росконгресса».