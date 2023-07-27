Путин: Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером
Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером продовольствия, Россия будет ее в этом поддерживать, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Трансляция заседания велась на сайте «Росконгресса».
Россия будет своими гуманитарными поставками поддерживать нуждающиеся государства и регионы, так как стремится участвовать в формировании более справедливой системы распределения ресурсов.
«Прикладываем максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе сможет не только накормить себя и самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия», – подчеркнул президент.
Россия будет только поддерживать эти стремления, делиться экспертизой и помогать во внедрении технологий. По словам Путина, вчера он обсуждал это с африканскими коллегами, которые рассказали, у них есть возможность производить, но не хватает поддержки и технологий.
26 июля президент России провел серию предшествующих саммиту встреч. В Константиновском дворце Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Затем провел переговоры с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.