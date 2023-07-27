Путин рассказал о плане действий России и Афросоюза до 2026 года

Путин также отметил, что сегодня будет одобрен масштабный российско-афросоюзовский план действий до 2026 г. «Этот комплексный документ принимается в развитии меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и комиссии Африканского союза об основах взаимоотношений и сотрудничестве от 2019 г. и предусматривает активизацию контактов по вопросам мира и безопасности», – пояснил глава государства.