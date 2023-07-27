Путин рассказал о плане действий России и Афросоюза до 2026 года
Африканский союз является ключевым партнером России на Африканском континенте. Об этом в ходе рабочего завтрака в рамках форума Россия – Африка заявил президент России Владимир Путин. Пресс-служба Кремля опубликовала видео с его выступлением.
Во встрече принимают участие ряд африканских организаций, список которых «весьма солидный», в том числе Африканский союз, Союз арабского Магриба, Экономическое сообщество западноафриканских стран, Африканский экспортно-импортный банк и др.
Путин подчеркнул, что из числа региональных африканских организаций Африканский союз является основным партнером России. «Мы посчитали важным обсудить перспективы сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и африканскими интеграционными структурами, в первую очередь с Африканским союзом, в рамках которого развиваются аналогичные процессы и создана африканская континентальная зона свободной торговли», – сообщил президент.
Путин также отметил, что сегодня будет одобрен масштабный российско-афросоюзовский план действий до 2026 г. «Этот комплексный документ принимается в развитии меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и комиссии Африканского союза об основах взаимоотношений и сотрудничестве от 2019 г. и предусматривает активизацию контактов по вопросам мира и безопасности», – пояснил глава государства.
В рамках завтрака Путин еще раз заявил, что Россия рассчитывает на подключение Африканского союза к G20 на следующем саммите в Индии, который пройдет в сентябре в индийском Нью-Дели.
В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля проходит саммит Россия – Африка. В мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.