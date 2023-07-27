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Путин рассказал о плане действий России и Афросоюза до 2026 года

Ведомости

Африканский союз является ключевым партнером России на Африканском континенте. Об этом в ходе рабочего завтрака в рамках форума Россия – Африка заявил президент России Владимир Путин. Пресс-служба Кремля опубликовала видео с его выступлением.

Во встрече принимают участие ряд африканских организаций, список которых «весьма солидный», в том числе Африканский союз, Союз арабского Магриба, Экономическое сообщество западноафриканских стран, Африканский экспортно-импортный банк и др.

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Путин подчеркнул, что из числа региональных африканских организаций Африканский союз является основным партнером России. «Мы посчитали важным обсудить перспективы сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и африканскими интеграционными структурами, в первую очередь с Африканским союзом, в рамках которого развиваются аналогичные процессы и создана африканская континентальная зона свободной торговли», – сообщил президент.

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Путин также отметил, что сегодня будет одобрен масштабный российско-афросоюзовский план действий до 2026 г. «Этот комплексный документ принимается в развитии меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и комиссии Африканского союза об основах взаимоотношений и сотрудничестве от 2019 г. и предусматривает активизацию контактов по вопросам мира и безопасности», – пояснил глава государства.

В рамках завтрака Путин еще раз заявил, что Россия рассчитывает на подключение Африканского союза к G20 на следующем саммите в Индии, который пройдет в сентябре в индийском Нью-Дели.

В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля проходит саммит Россия – Африка. В мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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