Путин: Россия надеется на подключение африканского союза к G20 на саммите в Индии

24 июля пресс-служба Кремля опубликовала статью Путина для африканских СМИ в преддверии российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге, который проходит с 27 по 28 июля. В своей авторской статье под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» президент отметил, что Россия «последовательно поддерживала африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнета», а также оказывала содействие «в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности».