Путин: Россия надеется на подключение африканского союза к G20 на саммите в Индии
Россия рассчитывает на подключение африканского союза к G20 на следующем саммите в Индии, заявил президент страны Владимир Путин на саммите «Россия – Африка». Саммит G20 пройдет в сентябре в индийском Нью-Дели.
«Россия одной из первых положительно откликнулась на <...> инициативу о предоставлении Афросоюзу полномочного, полноправного членства в Группе двадцати», – сказал президент (цитата по ТАСС).
По его словам, РФ рассматривает союз как «ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей».
24 июля пресс-служба Кремля опубликовала статью Путина для африканских СМИ в преддверии российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге, который проходит с 27 по 28 июля. В своей авторской статье под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» президент отметил, что Россия «последовательно поддерживала африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнета», а также оказывала содействие «в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности».