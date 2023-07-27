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Путин: Россия надеется на подключение африканского союза к G20 на саммите в Индии

Ведомости

Россия рассчитывает на подключение африканского союза к G20 на следующем саммите в Индии, заявил президент страны Владимир Путин на саммите «Россия – Африка». Саммит G20 пройдет в сентябре в индийском Нью-Дели.

«Россия одной из первых положительно откликнулась на <...> инициативу о предоставлении Афросоюзу полномочного, полноправного членства в Группе двадцати», – сказал президент (цитата по ТАСС).

По его словам, РФ рассматривает союз как «ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей».

24 июля пресс-служба Кремля опубликовала статью Путина для африканских СМИ в преддверии российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге, который проходит с 27 по 28 июля. В своей авторской статье под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» президент отметил, что Россия «последовательно поддерживала африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнета», а также оказывала содействие «в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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