Путин назвал Зимбабве надежным союзником России
Зимбабве является надежным союзником России, с этим государством сложились прочные и надежные связи. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом республики Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой в рамках саммита Россия – Африка.
Путин указал на небольшое снижение показателей торговли между странами в 2022 г., отметив, что в январе – апреле товарооборот отыграл падение и показал положительную динамику. Глава государства считает, что у России и Зимбабве есть хорошие перспективы сотрудничества в самых разных отраслях.
Говоря о политическом диалоге, Путин подчеркнул, что за последние два года спикер национального собрания Зимбабве дважды был с визитом в Москве, а крупнейшие политические партии стран продолжают взаимодействие.
Президент сообщил, что в российских вузах учатся 1200 студентов из Зимбабве. «На 2023/24 учебный год количество выделяемых госстипендий увеличено с 80 до 125. Мне приятно отметить, что растет интерес к изучению русского языка», – рассказал он. В рамках саммита Россия и Зимбабве подпишут меморандумы в области культуры и спорта.
В ходе встречи Путин отметил, что Россия и Зимбабве имеют близкие позиции по многим международным вопросам. Он также пожелал удачи Мнангагве и успехов его партии на предстоящих выборах. В свою очередь Мнангагва сообщил, что Зимбабве «выражает солидарность России в той специальной военной операции, которую вы проводите сейчас на Украине».
В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля проходит саммит Россия – Африка. В мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. 27 июля Путин встретился с президентами Мозамбика, Бурунди, Союза Коморских Островов Азали Ассумани, а также с председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.