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Путин назвал Зимбабве надежным союзником России

Ведомости

Зимбабве является надежным союзником России, с этим государством сложились прочные и надежные связи. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом республики Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой в рамках саммита Россия – Африка.

Путин указал на небольшое снижение показателей торговли между странами в 2022 г., отметив, что в январе – апреле товарооборот отыграл падение и показал положительную динамику. Глава государства считает, что у России и Зимбабве есть хорошие перспективы сотрудничества в самых разных отраслях.

Говоря о политическом диалоге, Путин подчеркнул, что за последние два года спикер национального собрания Зимбабве дважды был с визитом в Москве, а крупнейшие политические партии стран продолжают взаимодействие.

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Президент сообщил, что в российских вузах учатся 1200 студентов из Зимбабве. «На 2023/24 учебный год количество выделяемых госстипендий увеличено с 80 до 125. Мне приятно отметить, что растет интерес к изучению русского языка», – рассказал он. В рамках саммита Россия и Зимбабве подпишут меморандумы в области культуры и спорта.

В ходе встречи Путин отметил, что Россия и Зимбабве имеют близкие позиции по многим международным вопросам. Он также пожелал удачи Мнангагве и успехов его партии на предстоящих выборах. В свою очередь Мнангагва сообщил, что Зимбабве «выражает солидарность России в той специальной военной операции, которую вы проводите сейчас на Украине».

В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля проходит саммит Россия – Африка. В мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. 27 июля Путин встретился с президентами Мозамбика, Бурунди, Союза Коморских Островов Азали Ассумани, а также с председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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