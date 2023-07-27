Путин назвал Зимбабве надежным союзником России

В ходе встречи Путин отметил, что Россия и Зимбабве имеют близкие позиции по многим международным вопросам. Он также пожелал удачи Мнангагве и успехов его партии на предстоящих выборах. В свою очередь Мнангагва сообщил, что Зимбабве «выражает солидарность России в той специальной военной операции, которую вы проводите сейчас на Украине».