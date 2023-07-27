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Россия и Зимбабве договорились об использовании атомной энергии в мирных целях

Ведомости

Россия и Зимбабве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Подписание состоялось в ходе саммита Россия – Африка. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».

Со стороны России документ подписал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, со стороны Зимбабве – министр энергетики Сода Жему. 20 сентября 2021 г. на 65-й сессии МАГАТЭ в Вене между компанией и министерством был заключен меморандум о взаимопонимании.

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Новое соглашение дает правовую основу для взаимодействия в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Зимбабве в соответствии с международными рекомендациями. В нем также идет речь о регулировании в области ядерной и радиационной безопасности. Кроме того, о производстве радиоизотопов и их применении в различных областях.

Ранее эксперты оценили потенциал развития торговых связей с Африкой. Как писали «Ведомости», крупнейшими торговыми партнерами России в Африке стали Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, ЮАР. Согласно исследованию Центра изучения Африки НИУ ВШЭ «Африка 2023: возможности и риски», Африка остается наиболее неравномерно развитым континентом на сегодняшний день, что будет актуально еще в течение неопределенно долгого времени. Страны континента испытывают целый ряд проблем, связанных с сохранением окружающей среды, нехваткой воды, эпидемиями, энергетической и продовольственной безопасностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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