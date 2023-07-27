Россия и Зимбабве договорились об использовании атомной энергии в мирных целях
Россия и Зимбабве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Подписание состоялось в ходе саммита Россия – Африка. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».
Со стороны России документ подписал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, со стороны Зимбабве – министр энергетики Сода Жему. 20 сентября 2021 г. на 65-й сессии МАГАТЭ в Вене между компанией и министерством был заключен меморандум о взаимопонимании.
Новое соглашение дает правовую основу для взаимодействия в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Зимбабве в соответствии с международными рекомендациями. В нем также идет речь о регулировании в области ядерной и радиационной безопасности. Кроме того, о производстве радиоизотопов и их применении в различных областях.
Ранее эксперты оценили потенциал развития торговых связей с Африкой. Как писали «Ведомости», крупнейшими торговыми партнерами России в Африке стали Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, ЮАР. Согласно исследованию Центра изучения Африки НИУ ВШЭ «Африка 2023: возможности и риски», Африка остается наиболее неравномерно развитым континентом на сегодняшний день, что будет актуально еще в течение неопределенно долгого времени. Страны континента испытывают целый ряд проблем, связанных с сохранением окружающей среды, нехваткой воды, эпидемиями, энергетической и продовольственной безопасностью.