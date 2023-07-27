Россия и Зимбабве договорились об использовании атомной энергии в мирных целях

Новое соглашение дает правовую основу для взаимодействия в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Зимбабве в соответствии с международными рекомендациями. В нем также идет речь о регулировании в области ядерной и радиационной безопасности. Кроме того, о производстве радиоизотопов и их применении в различных областях.