В родном городе Брежнева на Украине демонтировали его бюст
Бюст генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева демонтировали в городе Каменское на Украине. Об этом сообщает местное издание «Страна».
Бюст Брежнева находился на центральном проспекте Свободы в городе, расположенном в Днепропетровской области. Уточняется, что его планируют перенести на территорию музея истории города.
При этом ранее местные власти сообщали, что не планируют демонтировать бюст, так как на это требуется дополнительное финансирование, которого в период военного времени нет.
Брежнев родился в 1906 г. в селе Каменское в Екатеринославской губернии Российской империи. Городом село стало в 1917 г., в 1936 г. он был переименован в Днепродзержинск. В 2016 г. украинские власти вернули наименование Каменское. Бюст Брежневу в городе был установлен в 1976 г.
На Украине регулярно сообщают о сносе или переносе памятников, связанных с Россией. В декабре 2022 г. в Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову. В Одессе был демонтирован памятник российской императрице Екатерине II.