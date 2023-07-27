В родном городе Брежнева на Украине демонтировали его бюст

Брежнев родился в 1906 г. в селе Каменское в Екатеринославской губернии Российской империи. Городом село стало в 1917 г., в 1936 г. он был переименован в Днепродзержинск. В 2016 г. украинские власти вернули наименование Каменское. Бюст Брежневу в городе был установлен в 1976 г.