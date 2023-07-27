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Путин сообщил о прибытии на саммит «Россия – Африка» делегаций почти всех стран континента

Ведомости

Представители почти всех стран африканского континента прибыли на саммит «Россия – Африка» в Санкт-Петербург, рассказал президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников мероприятия.

«Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители исполнительных органов африканских интеграционных объединений», – сказал он.

По словам президента, это свидетельствует о стремлении России и африканских стран «расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты». «Это является и реальным подтверждением наших общих намерений вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень в политике, в области безопасности, в экономической и социальной сферах», – отметил Путин.

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Он добавил, что саммит «Россия – Африка» «будет способствовать в полной мере» достижению этой цели.

27 июля на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом Путин сообщил, что в 2022 г. объем взаимной торговли России и государств континента составил порядка $18 млрд. В первом полугодии 2023 г. рост составил 35%.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил на саммите, что Россия, африканские государства и другие страны заключили более 70 соглашений о взаимном признании дипломов и ученых степеней. В российских вузах сейчас обучаются свыше 34 000 студентов из стран Африки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Россия и африканские страны могут сотрудничать в медиасфере.

Ранее днем Путин сообщал, что на саммите будет одобрен масштабный российско-афросоюзовский план действий до 2026 г.

В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля проходит саммит Россия – Африка. В мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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