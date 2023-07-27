Путин сообщил о прибытии на саммит «Россия – Африка» делегаций почти всех стран континента

По словам президента, это свидетельствует о стремлении России и африканских стран «расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты». «Это является и реальным подтверждением наших общих намерений вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень в политике, в области безопасности, в экономической и социальной сферах», – отметил Путин.