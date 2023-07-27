Путин сообщил о прибытии на саммит «Россия – Африка» делегаций почти всех стран континента
Представители почти всех стран африканского континента прибыли на саммит «Россия – Африка» в Санкт-Петербург, рассказал президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников мероприятия.
«Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители исполнительных органов африканских интеграционных объединений», – сказал он.
По словам президента, это свидетельствует о стремлении России и африканских стран «расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты». «Это является и реальным подтверждением наших общих намерений вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень в политике, в области безопасности, в экономической и социальной сферах», – отметил Путин.
Он добавил, что саммит «Россия – Африка» «будет способствовать в полной мере» достижению этой цели.
27 июля на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом Путин сообщил, что в 2022 г. объем взаимной торговли России и государств континента составил порядка $18 млрд. В первом полугодии 2023 г. рост составил 35%.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил на саммите, что Россия, африканские государства и другие страны заключили более 70 соглашений о взаимном признании дипломов и ученых степеней. В российских вузах сейчас обучаются свыше 34 000 студентов из стран Африки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Россия и африканские страны могут сотрудничать в медиасфере.
Ранее днем Путин сообщал, что на саммите будет одобрен масштабный российско-афросоюзовский план действий до 2026 г.
В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля проходит саммит Россия – Африка. В мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.