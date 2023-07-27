Товарооборот ЕАЭС и Африки вырос на 60% за семь лет

Товарооборот ЕАЭС и Африки вырос на 60% за семь летУ Африканского союза есть потенциал стать крупнейшим в мире, считают в Минэке
Объем внешней торговли Африканского союза (входят 55 стран Африки) и стран ЕАЭС увеличился на 60% за 2015-2022 гг. и составил более чем $19 млрд. Об этом заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач на сессии «ЕАЭС – Африка: горизонты сотрудничества» на форуме Россия – Африка. Экспорт из ЕАЭС на африканские рынки при этом вырос на 74%, импорт – на 15,5%.
За 7 лет товарооборот ЕАЭС со странами общего рынка Восточной и Южной Африки увеличился на 57% – до более чем $9 млрд. Со странами восточноафриканского сообщества он вырос на 35% – до $1 млрд, добавил замминистра. Только с Египтом за этот период взаимная торговля увеличилась на 52%.
В структуре товарного экспорта ЕАЭС в страны Африки превалируют продовольствие, сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного), в частности пшеница, меслин, ячмень, а также минеральные продукты и товары ТЭКа (нефть и нефтепродукты, уголь).
Импорт ЕАЭС представлен традиционно преимущественно фруктами, цитрусовыми, какао-бобами, ископаемыми рудами, овощами, сообщил Вольвач.
Самый большой потенциал видится в наращивании сотрудничества в сферах промышленности и агропромышленного комплекса, энергетики, возобновляемых источников энергии (солнечной, геотермальной энергетики), также актуальны вопросы подготовки специалистов, совместные научные исследования, отметил он.
Африка имеет значительный потенциал роста, в частности этому способствует созданная в 1960-х гг. Африканская континентальная зона свободной торговли, указал замминистра. Интеграционная работа ведет к формированию единого рынка с суммарным ВВП более $3,4 трлн – это позволит объединению стать одной из самых крупных зон свободной торговли на планете, отметил Вольвач. По итогам 2022 г. объем торговли государств – членов Африканской зоны превысил $91,5 млрд и демонстрирует потенциал дальнейшего роста. По словам Вольвача, он уже сейчас сопоставим с объемом товарооборота ЕАЭС, который в прошлом году вырос на 14% до $83,3 млрд.
«Эффективным механизмом интеграционного сотрудничества является заключение соглашений о свободной торговле. Сейчас мы работаем над согласованием такого соглашения с Египтом. Уже у нас пять раундов переговоров состоялось, шестой раунд планируется провести в августе – сентябре этого года в Москве», – сообщил Вольвач.
Кроме того, активно продвигается работа на переговорных треках с Ираном по полноформатному соглашению, указал он. Одна из наших ключевых задач в этом году – подписать это соглашение, сообщил Вольвач. Аналогичные соглашения планируется заключить с ОАЭ, Индонезией, Индией и Израилем, добавил он. Большой потенциал для таких соглашений есть и с такими странами, как Марокко, Алжир, ЮАР и Тунис.
Крупнейшими торговыми партнерами России в Африке стали Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, ЮАР, следует из таможенной статистики UN Comtrade (база данных ООН), проанализированной «Ведомостями». Товарооборот с Египтом вырос почти на 36% до $3,915 млрд в 2022 г. с $2,884 млрд в 2021 г., с Марокко – на 4,5% с $2,204 млрд до $2,304 млрд, с ЮАР, напротив, снизился с $1,033 млрд до $830 млн. С Алжиром взаимная торговля в 2021 г. в стоимостном выражении составила $3,007 млрд (данные за 2022 г. еще не опубликованы), с Нигерией – $2,097 млрд.