Минпромторг рекомендовал предприятиям запретить сотрудникам пользоваться iPhone
Минпромторг рекомендовал российским предприятиям запретить сотрудникам пользоваться в рабочих целях iPhone, подтвердил в интервью «РИА Новости» на саммите «Россия – Африка» первый замминистра Василий Осьмаков.
На вопрос журналистов о направлении соответствующих рекомендаций на промышленные предприятия первый замминистра ответил утвердительно. «Уже направили», – сказал он.
Как сообщали 4 июля «Ведомости», с 17 июля чиновникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям было запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях. Министерство стало первым выпустившим такое распоряжение.
Позже запрет был введен во всех подразделениях «Ростеха». 13 июля стало известно, что Минцифры разрабатывает приказ для подведомственных организаций, который запретит использование техники Apple в служебных целях. 20 июля соответствующий приказ подготовила Федеральная таможенная служба. Выпуск аналогичного документа анонсировали и в ЦИК.
25 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недопустимости использования техники Apple в служебных целях в связи с угрозой национальной безопасности.
В июне ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.