Минпромторг рекомендовал предприятиям запретить сотрудникам пользоваться iPhone

Позже запрет был введен во всех подразделениях «Ростеха». 13 июля стало известно, что Минцифры разрабатывает приказ для подведомственных организаций, который запретит использование техники Apple в служебных целях. 20 июля соответствующий приказ подготовила Федеральная таможенная служба. Выпуск аналогичного документа анонсировали и в ЦИК.