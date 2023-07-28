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Минпромторг рекомендовал предприятиям запретить сотрудникам пользоваться iPhone

Ведомости

Минпромторг рекомендовал российским предприятиям запретить сотрудникам пользоваться в рабочих целях iPhone, подтвердил в интервью «РИА Новости» на саммите «Россия – Африка» первый замминистра Василий Осьмаков.

На вопрос журналистов о направлении соответствующих рекомендаций на промышленные предприятия первый замминистра ответил утвердительно. «Уже направили», – сказал он.

Как сообщали 4 июля «Ведомости», с 17 июля чиновникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям было запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях. Министерство стало первым выпустившим такое распоряжение.

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Позже запрет был введен во всех подразделениях «Ростеха». 13 июля стало известно, что Минцифры разрабатывает приказ для подведомственных организаций, который запретит использование техники Apple в служебных целях. 20 июля соответствующий приказ подготовила Федеральная таможенная служба. Выпуск аналогичного документа анонсировали и в ЦИК.

25 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недопустимости использования техники Apple в служебных целях в связи с угрозой национальной безопасности.

В июне ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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