Минпромторг запретил сотрудникам пользоваться iPhone

Минпромторг запретил сотрудникам пользоваться iPhoneСмартфоны Apple признаны шпионскими устройствами
Чиновникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям с 17 июля будет запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях. Соответствующее распоряжение было разослано сотрудникам ведомства 4 июля за подписью первого заместителя министра Василия Осьмакова.
О внутреннем запрете Минпромторга знает и сотрудник одной из компаний-разработчиков IT-решений. Аналогичные запреты в ближайшее время будут вводиться и в других крупных ведомствах и регионах, говорит он.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам