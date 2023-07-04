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Минпромторг запретил сотрудникам пользоваться iPhone

Смартфоны Apple признаны шпионскими устройствами
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева Анна Устинова Илья Лакстыгал
Евгений Разумный / Ведомости

Чиновникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям с 17 июля будет запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях. Соответствующее распоряжение было разослано сотрудникам ведомства 4 июля за подписью первого заместителя министра Василия Осьмакова.

О внутреннем запрете Минпромторга знает и сотрудник одной из компаний-разработчиков IT-решений. Аналогичные запреты в ближайшее время будут вводиться и в других крупных ведомствах и регионах, говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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