Путин: Украина отказывается от переговоров с Россией
Украина, США и НАТО отказываются от переговоров по вопросам безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита «Россия – Африка».
«В основе конфликта лежит сохранение угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам равной безопасности для всех, включая Россию», – сказал глава государства.
В свою очередь, Россия считает что все конфликты должны решаться в ходе переговоров, отметил президент. Он подчеркнул, что неоднократно заявлял о готовности к ним Москвы, однако не может навязывать диалог.
Путин поблагодарил африканских коллег за внимание к проблеме и добавил, что «нужно вести диалог и с той стороной».
Об открытости страны к переговорам по украинскому урегулированию президент говорил с представителями семи стран Африки в ходе миссии 17 июня. Однако из-за позиции Киева «стабильная почва» для них пока отсутствует.
С начала военной спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии, а четвертый раунд – в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.