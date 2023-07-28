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Путин: Украина отказывается от переговоров с Россией

Ведомости

Украина, США и НАТО отказываются от переговоров по вопросам безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита «Россия – Африка».

«В основе конфликта лежит сохранение угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам равной безопасности для всех, включая Россию», – сказал глава государства.

В свою очередь, Россия считает что все конфликты должны решаться в ходе переговоров, отметил президент. Он подчеркнул, что неоднократно заявлял о готовности к ним Москвы, однако не может навязывать диалог. 

Путин поблагодарил африканских коллег за внимание к проблеме и добавил, что «нужно вести диалог и с той стороной».

Об открытости страны к переговорам по украинскому урегулированию президент говорил с представителями семи стран Африки в ходе миссии 17 июня. Однако из-за позиции Киева «стабильная почва» для них пока отсутствует. 

С начала военной спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии, а четвертый раунд – в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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