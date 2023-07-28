Командующий президентской гвардией Нигера назвал причины отстранения президента

В эфире генерал сообщил, что возглавил Национальный совет по защите родины (CNSP), который ранее объявил о свержении президента. Тчиани отметил, что военные захватили власть в стране из-за ухудшения безопасности, а также экономических и социальных проблем. Он также заявил, что намерен бороться с «коррупцией во всех ее формах, кумовством» и безнаказанностью. По его словам, свергнутое правительство «показало свои пределы».