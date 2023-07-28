Командующий президентской гвардией Нигера назвал причины отстранения президента
Командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахаман Тчиани впервые выступил с обращением по национальному телевидению после заявлений военных об отстранении президента Мохамеда Базума. Об этом пишет Jeune Afrique.
В эфире генерал сообщил, что возглавил Национальный совет по защите родины (CNSP), который ранее объявил о свержении президента. Тчиани отметил, что военные захватили власть в стране из-за ухудшения безопасности, а также экономических и социальных проблем. Он также заявил, что намерен бороться с «коррупцией во всех ее формах, кумовством» и безнаказанностью. По его словам, свергнутое правительство «показало свои пределы».
«Наконец, CNSP через меня просит партнеров и друзей Нигера на этом решающем этапе жизни нашей страны довериться нашим силам обороны и безопасности, которые гарантируют национальное единство, целостность территории и высшие интересы нашей нации», – подчеркнул Чиани.
В ночь на 27 июля военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении президента и о закрытии границ страны с 26 июля. Также был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Во время своего выступления полковник Амаду Абдраман объяснил действия военных необходимостью «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления». Абдраман предостерег иностранные государства от вмешательства.
По версии издания Jeune Afrique, причиной мятежа стал конфликт между президентом и командующим его гвардией. Базум якобы собирался уволить Тчиани, что привело к вооруженному мятежу сил, контролируемых последним. Эту версию поддерживает и Le Monde, которая со ссылкой на источники писала, что причиной мятежа стало не намерение совершить государственный переворот, а «проблема, связанная с президентской гвардией», которой командует Тчиани.