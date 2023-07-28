Губернатор Ростовской области сообщил о перехвате второй ракеты в регионе
В Ростовской области системы ПВО перехватили вторую ракету, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Уточняется, что ракета была поражена в Азовском районе.
«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты – на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются», – написал глава региона у себя в Telegram-канале.
Ранее в Таганроге Ростовской области произошел разрыв ракеты. По данным Голубева, девять человек, пострадавших во время взрыва, были доставлены в медучреждения. В результате произошедшего повреждения получили жилой многоквартирный дом, здание музея, гаражи и хозпостройки, сообщил позже губернатор.
Минобороны обвинило в ударе Украину. По данным оборонного ведомства, атака была совершена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, которая была перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны.