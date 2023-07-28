Губернатор Ростовской области сообщил о перехвате второй ракеты в регионе

Ранее в Таганроге Ростовской области произошел разрыв ракеты. По данным Голубева, девять человек, пострадавших во время взрыва, были доставлены в медучреждения. В результате произошедшего повреждения получили жилой многоквартирный дом, здание музея, гаражи и хозпостройки, сообщил позже губернатор.