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Губернатор Ростовской области сообщил о перехвате второй ракеты в регионе

Ведомости

В Ростовской области системы ПВО перехватили вторую ракету, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Уточняется, что ракета была поражена в Азовском районе.

«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты – на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются», – написал глава региона у себя в Telegram-канале.

Ранее в Таганроге Ростовской области произошел разрыв ракеты. По данным Голубева, девять человек, пострадавших во время взрыва, были доставлены в медучреждения. В результате произошедшего повреждения получили жилой многоквартирный дом, здание музея, гаражи и хозпостройки, сообщил позже губернатор. 

Ранее по теме: Минобороны обвинило Украину в нанесении ракетного удара по Таганрогу

Минобороны обвинило в ударе Украину. По данным оборонного ведомства, атака была совершена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, которая была перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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