Путину доложили о ракетном ударе Украины по Ростовской области
Президенту России Владимиру Путину доложили о ракетном ударе Украины по Ростовской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Доложили», – заявил Песков. По его словам, Запад никак не отреагирует на обстрел.
«Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно», – сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, дал ли Путин поручения руководству МЧС в связи с произошедшим (цитата по ТАСС).
Президенту не доложили об этом ранее в связи с проведением саммита «Россия – Африка», говорил Песков.
28 июля Минобороны сообщило о перехвате в Ростовской области двух украинских переоборудованных в ударный вариант зенитных ракет комплекса ПВО С-200. Обломки одной упали в центре Таганрога. Другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки упали в «безлюдном месте».
В Таганроге в результате падения ракеты произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад». Погибших нет. По последним данным, госпитализировано 9 человек. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, в результате были разрушены его стена, кровля, а также гаражи, хозпостройки. В соседнем многоквартирном доме выбиты окна.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры. Она отметила, что атаки не имели военного смысла.