Путину доложили о ракетном ударе Украины по Ростовской области

В Таганроге в результате падения ракеты произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад». Погибших нет. По последним данным, госпитализировано 9 человек. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, в результате были разрушены его стена, кровля, а также гаражи, хозпостройки. В соседнем многоквартирном доме выбиты окна.