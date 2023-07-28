СК возбудил уголовное дело о теракте после ракетных ударов по Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в Таганроге в результате падения ракеты произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад», пострадали 15 человек. По последним данным, было госпитализировано девять человек. В результате произошедшего была разрушена стена и кровля Таганрогского художественного музея, а также гаражи и хозпостройки. В соседнем многоквартирном доме выбиты окна.