СК возбудил уголовное дело о теракте после ракетных ударов по Ростовской области
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело о теракте по факту ракетной атаки Украины на Ростовскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ведомство устанавливает, какие подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) и лица причастны к атаке.
«По данным следствия, 28 июля 2023 г. вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства, территории города Таганрога Ростовской области», – говорится в сообщении ведомства.
В СК уточнили, что из-за «детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков» ранения получили 13 человек.
28 июля Минобороны сообщило о перехвате в Ростовской области двух украинских переоборудованных в ударный вариант зенитных ракет комплекса ПВО С-200. Обломки одной упали в центре Таганрога. Другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки упали в «безлюдном месте».
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в Таганроге в результате падения ракеты произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад», пострадали 15 человек. По последним данным, было госпитализировано девять человек. В результате произошедшего была разрушена стена и кровля Таганрогского художественного музея, а также гаражи и хозпостройки. В соседнем многоквартирном доме выбиты окна.
Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В МИД РФ заявили, что Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.