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СК возбудил уголовное дело о теракте после ракетных ударов по Ростовской области

Ведомости

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело о теракте по факту ракетной атаки Украины на Ростовскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ведомство устанавливает, какие подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) и лица причастны к атаке.  

«По данным следствия, 28 июля 2023 г. вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства, территории города Таганрога Ростовской области», – говорится в сообщении ведомства.

Украина нанесла ракетный удар по Ростовской области

Минобороны сообщило о перехвате двух ракет, обломки одной упали в Таганроге

В СК уточнили, что из-за «детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков» ранения получили 13 человек.

28 июля Минобороны сообщило о перехвате в Ростовской области двух украинских переоборудованных в ударный вариант зенитных ракет комплекса ПВО С-200. Обломки одной упали в центре Таганрога. Другая ракета была сбита в районе Азова, ее обломки упали в «безлюдном месте».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в Таганроге в результате падения ракеты произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад», пострадали 15 человек. По последним данным, было госпитализировано девять человек. В результате произошедшего была разрушена стена и кровля Таганрогского художественного музея, а также гаражи и хозпостройки. В соседнем многоквартирном доме выбиты окна.

Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В МИД РФ заявили, что Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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