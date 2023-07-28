Путин рассказал о росте импорта из Камеруна в Россию в 17 раз

Глава российского государства также поблагодарил Бийя за то, что он лично возглавил камерунскую делегацию на саммите «Россия – Африка». По словам Путина, двухсторонние отношения с Камеруном выстраиваются в духе взаимного уважения и партнерства. Он заверил камерунского лидера, что Россия продолжит содействовать обучению камерунских кадров в своих вузах, жители же Камеруна часто проявляют интерес к изучению русского языка. Также он отметил созвучный подход обеих стран к решению международных проблем.