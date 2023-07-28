Путин рассказал о росте импорта из Камеруна в Россию в 17 раз
Импорт из Камеруна в Россию вырос в 17,5 раза по итогам прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом африканской страны Полем Бийя.
«Двусторонний товарооборот в прошлом году, к сожалению, немножко просел. Несмотря на определенное проседание российского экспорта, все-таки импорт из Камеруна в Россию вырос – сразу в 17 с половиной раз. Главное – обеспечить устойчивость наших торговых показателей», – сказал Путин в ходе переговоров, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Глава российского государства также поблагодарил Бийя за то, что он лично возглавил камерунскую делегацию на саммите «Россия – Африка». По словам Путина, двухсторонние отношения с Камеруном выстраиваются в духе взаимного уважения и партнерства. Он заверил камерунского лидера, что Россия продолжит содействовать обучению камерунских кадров в своих вузах, жители же Камеруна часто проявляют интерес к изучению русского языка. Также он отметил созвучный подход обеих стран к решению международных проблем.
Бийя в свою очередь поблагодарил Путина за приглашение принять участие в саммите.
«Я хочу поблагодарить вас за прекрасную организацию нашей работы. Мы приехали, потому что мы – страны, которые связаны дипломатическими отношениями на протяжении многих десятилетий. Вы говорили об успехах в наших отношениях – мы о них ещё поговорим», – сказал президент Камеруна в начале переговоров.
Второй саммит «Россия – Африка» проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. По итогам мероприятия Путин и главы африканских государств приняли декларацию, которая охватывает взаимодействие России и африканских стран в политической и правовой области, в сфере обеспечения безопасности, торгово-экономической и научно-технической, гуманитарной, культурной, спортивной, экологических отраслях. Всего документ включает 74 пункта.