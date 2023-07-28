Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита
Президент России Владимир Путин и главы африканских государств приняли итоговую декларацию второго саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Декларация охватывает взаимодействие России и африканских стран в политической и правовой области, в сфере обеспечения безопасности, торгово-экономической и научно-технической, гуманитарной, культурной, спортивной, экологических отраслях. Всего документ включает 74 пункта.
В декларации также закрепляется механизм диалогового партнерства. Стороны договорились укреплять роль форума как системообразующего элемента сотрудничества и проводить между саммитами ежегодные политические консультации на уровне министерств иностранных дел.
Президент России высоко оценил итоги работы саммита. Он также сообщил, что подготовлен план действий форума на период 2023‒2026 гг. Документ предусматривает ежегодное проведение Международной парламентской конференции «Россия – Африка». «Уважаемые коллеги, если ни у кого не будет возражений, давайте считать эти важнейшие документы принятыми. Нет никаких возражений? Спасибо», – сказал Путин в заключительном слове.
Помимо основной декларации был подписан ряд тематических. В частности, были приняты документы о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и др.
Саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.