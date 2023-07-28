Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита

Президент России высоко оценил итоги работы саммита. Он также сообщил, что подготовлен план действий форума на период 2023‒2026 гг. Документ предусматривает ежегодное проведение Международной парламентской конференции «Россия – Африка». «Уважаемые коллеги, если ни у кого не будет возражений, давайте считать эти важнейшие документы принятыми. Нет никаких возражений? Спасибо», – сказал Путин в заключительном слове.