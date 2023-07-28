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Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита

Ведомости

Президент России Владимир Путин и главы африканских государств приняли итоговую декларацию второго саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Декларация охватывает взаимодействие России и африканских стран в политической и правовой области, в сфере обеспечения безопасности, торгово-экономической и научно-технической, гуманитарной, культурной, спортивной, экологических отраслях. Всего документ включает 74 пункта.

В декларации также закрепляется механизм диалогового партнерства. Стороны договорились укреплять роль форума как системообразующего элемента сотрудничества и проводить между саммитами ежегодные политические консультации на уровне министерств иностранных дел.

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Президент России высоко оценил итоги работы саммита. Он также сообщил, что подготовлен план действий форума на период 2023‒2026 гг. Документ предусматривает ежегодное проведение Международной парламентской конференции «Россия – Африка». «Уважаемые коллеги, если ни у кого не будет возражений, давайте считать эти важнейшие документы принятыми. Нет никаких возражений? Спасибо», – сказал Путин в заключительном слове.

Помимо основной декларации был подписан ряд тематических. В частности, были приняты документы о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и др.

Саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. Анонсировалось участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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