Что Владимир Путин говорил о конфликте на Украине на пленарном заседании саммита «Россия-Африка»Его выступление предваряет вечернюю встречу по вопросу мирной инициативы
Президент России и главы 15 африканских стран, которые прибыли на саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербург», выступили на пленарном заседании форума 28 июля. Помощник президента Юрий Ушаков, анонсируя саммит, говорил, что на саммит приедут 17 глав государств Африки. Но выступали не все, к примеру, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе 27 июля провел только двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.
Путин заявил, что Россию и Африку связывают узы дружбы и «тесные взаимовыгодные отношения» – и все это закладывалось в середине 20 века, когда народы Африки боролись за свободу. «На протяжении десятилетий нами неизменно оказывалась поддержка в тяжёлом противостоянии стран Африки колониальному игу», – сказал Путин, добавив, что проявления колониализма «по-прежнему практикуются бывшими метрополиями».
На пленарном заседании выступили главы следующих стран: Союз Коморских островов, Буркина-Фасо, Камерун, ЦАР, Уганда, Республика Конго, Уганда, Египет, Эритрея, Гвинея-Бисау, Ливия, Мали, Мозамбик, Сенегал, ЮАР, Зимбабве, а также председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
Путин заявил, что в России помнят имена «выдающихся сынов Африки» – Патриса Лумумбы, Гамаля Абдель Насера, Нельсона Манделы, Ахмеда бен Беллы, Омара аль-Мухтара, Кваме Нкрумы, Саморы Машела, Леопольда Сенгора, Кеннета Каунды, Джулиуса Ньереры. По его словам, они «твёрдо отстаивали для своих народов независимый путь развития, зачастую ценой собственной жизни».
«Эти идеалы свободы, независимости, суверенитета весьма значимы и сейчас, в нынешних непростых условиях международной турбулентности, когда идёт формирование по-настоящему многополярного миропорядка, а эпоха гегемонии одного или группы государств уходит в прошлое. Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах», – сказал Путин. По его мнению, Россия и Африка выступают вместе за более справедливую архитектуру мироустройства.
Путин отметил, что Россия и африканские государства сотрудничают в борьбе с терроризмом, по теме информационной безопасности, при этом выступают против «использования тематики климата, защиты прав человека и так называемой гендерной повестки в неблаговидных политических целях». Также Россия и страны Африки не приемлют односторонние санкции, которые приводят к «проблемам в мировом масштабе». Кроме того объединяет Россию и Африку «врождённое стремление отстаивать подлинный суверенитет, право на свой собственный, самобытный путь развития», и это не означает самоизоляцию, а подразумевает открытость, добавил он.
«Суверенитет – это не единожды достигнутое состояние, за него надо постоянно бороться. И в этой связи хотел бы напомнить слова Нельсона Манделы, он сказал: «Не судите обо мне по моим успехам, судите по тому, сколько раз я падал и поднимался снова». Так и с государственным суверенитетом: его нужно непременно защищать, никогда не опускать руки, не отступать под внешним давлением, и в таком стремлении быть независимыми, отстаивать суверенитет и активно участвовать в формировании многополярной системы, основанной на равенстве государств», – сказал Путин.
Африканский континент «становится новым центром силы», приведя в пример инициативу ряда стран Африки по урегулированию конфликта на Украине, сказал Путин: «Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны её первоочередных интересов». Уже позже, когда выступали главы государств Африки, Путин сказал, что в основе конфликта на Украине «лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО», при этом они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех.
Он также добавил, что Украина официально отказывается от переговоров с Россией. «Мы неоднократно говорили, и я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам, но мы же не можем навязывать эти переговоры. Поэтому нужно, мне кажется, вести диалог и с той стороной, хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме», - подчеркнул Путин.
Президент России снова отметил, что Россия активно поддержала инициативу Африканского союза войти в G-20 и разделяют их стремление больше участвовать в деятельности ООН. Также он сказал, что Россия развивает со странами Африки партнёрство в военной и военно-технической области, в частности, Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки, которым поставляет широкую номенклатуру вооружения и техники, причём часть поставок идёт бесплатно.
Россия наращивает поставки сельхозпродукции в Африку – в 2022 г. туда было направлено 11,5 млн тонн зерна, а за полгода 2023 г. – почти 10 млн тонн, причем несмотря на введенные санкции. Он опять подчеркнул, что Россия будет поддерживать наиболее нуждающиеся страны и поставлять зерно и продовольствие, напомнив свое вчерашнее заявление о поставке в ближайшие три-четыре месяца 25 000-50 000 тонн зерна шести странам Африки безвозмездно.
После первого пленарного заседания в закрытом режиме проходило второе пленарное заседание, где должны были выступить главы остальных делегаций. Ушаков говорил, что всего на форуме будут делегации 49 из 54 стран Африки. Затем должно было состояться подписание документов и заявления Путина и Ассумани, который также возглавляет Африканский союз. Затем у президента России должны состояться двусторонние встречи с президентом ЦАР Фостером Арканжем Туадерой, с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Манфи, президентом Камеруна Полем Бийя, президентом Сенегала Маки Саллом.
Завершится день должен, пожалуй, самым ожидаемым мероприятием форума – рабочим обедом Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике. Полтора месяца назад 17 июля в Петербурге после ПМЭФ Путин принимал глав Замбии, Коморских островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министра Египта, государственного министра Конго и спецпосланника президента Уганды, которые приезжали представить план африканских стран по мирному урегулированию конфликта на Украине. В пятницу 28 июля этот диалог должен быть продолжен.