Что Владимир Путин говорил о конфликте на Украине на пленарном заседании саммита «Россия-Африка»

Африканский континент «становится новым центром силы», приведя в пример инициативу ряда стран Африки по урегулированию конфликта на Украине, сказал Путин: «Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны её первоочередных интересов». Уже позже, когда выступали главы государств Африки, Путин сказал, что в основе конфликта на Украине «лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО», при этом они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех.